巴黎帕運／中華代表團返台 程銘志感謝賴總統當年照顧

巴黎帕運在法國時間8日舉行閉幕式，台灣代表團今天搭機返台，選手田曉雯表示很開心能奪牌，希望在球技戰術上繼續精進，程銘志則感謝總統賴清德在擔任台南市長期間照顧。

巴黎帕運台灣代表團今天清晨帶著帕運獎牌返抵國門，今天返台選手中，在上屆東京帕運勇奪TT10級女單銅牌的台灣桌球女將田曉雯，這次在巴黎帕運先是與林姿妤搭檔於女雙WD20級勇奪銀牌，又在女單TT10級拿下銅牌；輪椅桌球名將程銘志勇奪TT5級男單銀牌；桌球新星陳柏諺則在TT11級男單摘下銀牌。

巴黎帕運台灣代表團10日搭機返台，桌球選手田曉雯（右2）表示很開心能奪牌，希望在球技戰術上繼續精進。桌球選手林姿妤（左2）指出，這面獎牌不是單靠幾個人努力，需要非常大的團隊去成就這面獎牌。中央社

田曉雯接受媒體聯訪表示，很開心可以突破上一屆女雙遺憾，也很開心單打再次奪銅，但可惜的是，在球技戰術上還有不足處，希望回來再多練練，期望可以再突破自己；第一次擔任閉幕掌旗官，很感謝也很榮幸，雖然非常緊張也不知道該看哪裡，但有不一樣的體驗，很感謝能有這次機會。

林姿妤指出，可以奪牌她覺得很高興，自己在帕運的第1面獎牌要感謝的人很多，像是教練、搭檔及後勤人員，這一面獎牌不是單靠幾個人努力，需要非常大的團隊去成就這面獎牌，所以她感謝大家的協助。

程銘志說，感謝大家一大早就到桃機接機，這一次帕運單打有所斬獲，他覺得很開心，也覺得自己有所突破，他特別感謝賴總統在擔任台南市長期間，一直很照顧他。

陳柏諺表示，第一次就拿下銀牌，覺得自己還不錯，也感謝大家這麼早來接機，這次在開幕及閉幕時都擔任掌旗官，他覺得很緊張，也蠻開心的。

根據體育署提供資料，今天有包含田曉雯、林姿妤、程銘志及陳柏諺等選手、教練，以及後勤人員等70多人搭機返台，教育部政務次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠特別前往登機門前，迎接團隊載譽歸國。桃園國際機場公司也在航機抵達桃機時，於停機位進行「水門禮」迎接儀式。

第17屆巴黎帕拉林匹克運動會，台灣共拿下3銀、2銅，締造近4屆帕運最佳成績，總獎牌數則是史上第3佳；總統府發言人郭雅慧9日表示，將於11日下午3時30分至下午5時30分，在總統府內舉行歡迎派對。