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巴黎帕運／中華隊返台 桃機水門禮迎接英雄

中央社／ 桃園機場10日電
巴黎帕運在法國時間8日舉行閉幕式，台灣代表團10日搭機返台，桃園國際機場公司比照日前巴黎奧運獲獎選手回國，在航機抵達桃機時，於停機位進行「水門禮」迎接儀式。中央社 中央社
巴黎帕運在法國時間8日舉行閉幕式，台灣代表團10日搭機返台，桃園國際機場公司比照日前巴黎奧運獲獎選手回國，在航機抵達桃機時，於停機位進行「水門禮」迎接儀式。中央社 中央社

巴黎帕運在法國時間8日舉行閉幕式，台灣代表團今天搭機返台，桃園國際機場公司也比照日前巴黎奧運獲獎選手回國，在航機抵達桃機時，於停機位進行「水門禮」迎接儀式。

巴黎帕運台灣代表團今天清晨帶著帕運獎牌返抵國門，今天返台選手中，在上屆東京帕運勇奪TT10級女單銅牌的台灣桌球女將田曉雯，這次在巴黎帕運先是與林姿妤搭檔於女雙WD20級勇奪銀牌，又在女單TT10級拿下銅牌；輪椅桌球名將程銘志勇奪TT5級男單銀牌；桌球新星陳柏諺則在TT11級男單摘下銀牌。

根據體育署提供資料，今天有包含田曉雯、林姿妤、程銘志與陳柏諺等選手、教練，以及後勤人員等70多人搭機返台，教育部政務次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠特別前往登機門前，迎接團隊載譽歸國。

巴黎帕運在法國時間8日舉行閉幕式，台灣代表團10日搭機返台，昇恆昌免稅商店號召員工組成歡迎團，高呼口號迎接帕運英雄。中央社
巴黎帕運在法國時間8日舉行閉幕式，台灣代表團10日搭機返台，昇恆昌免稅商店號召員工組成歡迎團，高呼口號迎接帕運英雄。中央社

桃園國際機場公司也比照日前巴黎奧運獲獎選手回國，在航機抵達桃機時，於停機位進行「水門禮」迎接儀式；昇恆昌免稅商店也號召員工組成歡迎團，並高呼口號「中華健兒，台灣之光，昇恆昌歡迎你回家，我們為你感到驕傲，你們是最棒的」，迎接帕運英雄返台。

巴黎帕運

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