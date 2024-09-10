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帕運桌球／近4屆最佳成績 中華隊全員奪牌

聯合報／ 記者曾思儒黃婉婷陳熙文／綜合報導
巴黎帕運圓滿落幕，我國共十四人出席閉幕典禮。圖／體育署提供
巴黎帕運圓滿落幕，我國共十四人出席閉幕典禮。圖／體育署提供

為期十二天的第十七屆巴黎帕運，台灣時間昨天凌晨畫下句點。我國桌球選手陳柏諺和田曉雯在雨中進行的閉幕典禮擔任掌旗官，兩人都在今年賽事打下銀牌，共譜桌球隊「全員奪牌」壯舉，為中華代表團寫下三銀、兩銅的近四屆最佳成績。閣揆卓榮泰昨指出，力拚明年體育部正式運作。

巴黎帕運在巴黎奧運後登場，中華代表團共派出十三位選手參與七種運動，打頭陣的跆拳道好手蕭翔文率先帶回銅牌，桌球代表隊更繳出亮眼成績單，其中田曉雯先和搭檔林姿妤拿下女雙WD廿級銀牌，女單再奪下WS十級銅牌，老將程銘志和十七歲新秀陳柏諺也在個人賽奪銀，總計桌球隊共收穫三銀、一銅。

桌球隊優秀表現挹注下，中華代表團累積拿下三銀、兩銅，締造近四屆帕運的最佳成績，總獎牌數是史上第三佳。

行政院昨天舉辦首場體育暨運動發展部諮詢小組會議，羽球選手李洋、拳擊好手林郁婷等人現身參與，閣揆卓榮泰指出，體育部是朝野最高共識，將在立法院力推組織法通過，力拚明年正式運作。

會中，李洋聚焦二、三線選手培育，網球好手盧彥勳盼運動場地設計不只考慮選手也要體貼觀眾，射箭好手雷千瑩希望將運動科技導入訓練。

賴清德總統昨天接見「二Ｏ二四世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽，及「二Ｏ二四第六屆WBSC U15世界青少棒錦標賽」代表隊。他說，行政院正在籌備體育部，推廣全民運動，希望讓各種運動蔚為風氣。當大家都養成運動習慣，整體運動實力將提升，選手們也能在國際賽事贏得佳績。

巴黎帕運

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