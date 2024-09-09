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帕運田徑／視障選手扶抽筋領跑員丟馬拉松銅牌 網友批大會沒人性

中央社／ 記者曾婷瑄巴黎9日專電
西班牙視障選手孔戈斯特(右)。 路透
西班牙視障選手孔戈斯特(右)。 路透

8日帕運馬拉松賽上，視障選手孔戈斯特伸手攙扶終點線前抽筋差點摔倒的領跑員時鬆開領跑繩幾秒而遭判違規，失去銅牌。她表示自己是「人性反射動作」，網友也批大會的決定喪失奧運精神。

巴黎帕運8日落幕前夕上演一起遺憾賽事，引發國際熱議。事件發生在8日的帕運T12馬拉松，西班牙視障選手孔戈斯特（Elena Congost）在抵達終點線前2公尺，因「57歲」領跑員布魯蓋拉（Mia CarolBruguera）嚴重抽筋踉蹌無法繼續而被迫停了下來。

此時孔戈斯特伸手攙扶了布魯蓋拉，拉著他衝向終點。抵達後她與領跑員相擁，場面感人，現場播報員也說道，「從沒看過這樣，選手拉著領跑員，天啊，太美好了」。在選手孔戈斯特的協助下，兩人得到了銅牌，獲得現場熱烈掌聲。

這種結局原本是今年帕運最美的畫面之一，但主辦方隨後卻宣布，孔戈斯特因攙扶領跑員，短暫鬆開兩人間的引導繩而被判失去資格。根據規定，選手與領跑員兩人手腕上有引導繩，選手不能被領跑員拖著跑，也不能「切斷」連結。

孔戈斯特得知後表示「極度心碎」，並稱這個決定「很殘忍」，她也獲得西班牙帕拉林匹克委員會支持。她堅稱，當下只是「反射動作」，完全沒有一點作弊的企圖。

宣布被判違規後，她流淚向西班牙媒體說，「他們不是因我作弊而取消我的資格，而是因為我保有人性，因為這是當有人摔倒時出現的反射動作，會想要去幫助或攙扶對方」。

「我鬆開繩子幾秒，是因為身旁的人快摔倒，要倒在地上了。我很快就拿回引導繩並衝向終點線」。

在孔戈斯特3分鐘後抵達終點的是一位日本選手道下美里（Misato Michishita），最後遞補獲得銅牌。

孔戈斯特解釋，大家很清楚可看見會停下來完全是因為當下的狀況，「但主辦方說，我鬆開繩子1秒鐘，而從那時開始，一切就結束了，沒有回頭的可能」。孔戈斯特表示，將對決定提出上訴，以取回她的銅牌。

孔戈斯特在2016年里約帕運時奪金，8年後卻無法再次登上頒獎台。36歲的她天生有退化性視力障礙。她表示，這面獎牌本可以讓她申請獎學金，「我現在什麼都沒了，我覺得非常不公也很不真實，我認為我已經盡全力了」。

孔戈斯特因伸手攙扶即將摔倒資深領跑員而喪失資格的決定也讓網友震驚，許多人都為她抱屈。有網友說，這為帕運帶來「恥辱」，質問「奧運精神在哪裡？」另外也有人批評，這是場「悲劇」、「僵化」、「愚蠢」，並要求主辦方「把銅牌還給她」。

截至目前仍未有孔戈斯特上訴的後續消息。

巴黎帕運

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