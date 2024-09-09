帕運桌球／分級制度擬改 ITTF官員：台灣可系統性發展

巴黎帕拉林匹克運動會中華桌球代表隊全員奪牌，但下屆帕運桌球分級制度可能將改變，國際桌球總會（ITTF）醫學與分級委員會主席吳昇光建議整體系統性發展。

中華代表團在巴黎帕運取得3銀2銅成績，其中桌球代表隊包辦4面獎牌。具8屆帕運經驗的身障桌球分級創始人吳昇光告訴中央社記者，這次教練團完整及在國家運動訓練中心長期集訓，搭配情蒐、運動科學輔助，「完整系統體制得到好的成績。」

曾協助泰國、英國發展身障桌球的吳昇光說，重點在系統性發展，產生專業球館、教練，接著是挑選選手並考量分級，如果中華正常系統發展，預估應有6到8名選手參與帕運，包括提供資源、訓練規律性及專業教練指導都要更系統性規劃。

他說，這次讓選手提前到國訓中心訓練跨出第1步，期望未來成立專門身障桌球館，尤其中、南部肢體障礙桌球館發展不錯，期望北部有心智障礙桌球訓練中心，解決優秀身障選手訓練環境問題，接著吸引更多專業教練投入。

至於帕運桌球分級制度，下屆4、5級可能合併，在不影響公平性情況下，大幅提升競爭性，而第10級檢測變更嚴，須達一定程度才能參賽。減少1個等級部分，ITTF考慮轉移到混雙賽事，讓選手專項化更明顯。

吳昇光表示，身障運動達到頂尖，國家在全民運動推廣要有一定基礎，身障學校在運動培養仍須加把勁，從喜歡運動著手，接著是願接受嚴格訓練、進一步成為國手，要系統性，而非只為參與（帕運）、比賽前臨時成軍。