帕運／閉幕典禮巴黎又下雨 24組DJ獻藝如盛大電音派對

2024巴黎奧運和帕運今天在雨中落幕，與這場盛會開始的時候一樣。法國國家體育場（Stade de France）在盛大電音派對的節慶氛圍中為帕拉林匹克運動會劃下句點。

路透社報導，包括電音先驅尚恩米歇爾賈爾（Jean-Michel Jarre）和天團Cassius在內的24組法國DJ在閉幕式中獻藝。

電音先驅尚恩米歇爾賈爾在閉幕式中獻藝。 歐新社

在此之前，169支代表團在法國經典歌曲聲中遊行，觀眾跟著樂音歡唱。

帕運閉幕典禮宛如盛大電音派對。 法新社

巴黎巿長伊達戈（Anne Hidalgo）在閉幕式中將帕運會旗交給國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons），再由帕森斯交給美國洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）。坐在輪椅上的美國戲劇女伶史托克（Ali Stroker）演唱美國國歌。

美國戲劇女伶史托克演唱美國國歌。 路透社

巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（TonyEstanguet）說：「沒有人希望奧運和帕運落幕…我們已經打破諸多紀錄，因此今晚讓我們再創另一項。我請求各位給帕運運動員們他們不曾接受過的最熱烈、最瘋狂掌聲。」

帕運閉幕典禮。 法新社

現場6萬4000名觀眾立即發出震耳欲聾歡呼聲，此情此景洽與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）蒞臨時挨噓的場面形成鮮明對比。

帕運閉幕典禮。 路透社

艾斯堂格還要觀眾記住「這個夏天法國很開心」。

帕運閉幕典禮。 法新社

位在羅浮宮博物館（Louvre Museum）旁杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）的熱氣球造型聖火台本來應該要最後一次升空，不過因為下雨而留在地面上。儀式在聖火熄滅後禮成，為賽會劃下圓滿句點。