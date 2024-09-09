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巴黎帕運落幕 中華代表團陳柏諺田曉雯掌旗

中央社／ 巴黎8日電
陳柏諺。 路透社
陳柏諺。 路透社

巴黎帕運在法國時間8日舉行閉幕式，勇奪3銀2銅的中華代表團由桌球新星陳柏諺、桌球女將田曉雯擔任男、女掌旗官，為本屆賽會劃下完美句點。

本屆巴黎帕運比照巴黎奧運模式，教育部體育署輔導中華帕拉林匹克總會及國訓中心在選手村外設置物理治療所、運動中心及膳食公寓，除了幫助選手專注在訓練、恢復上，還能在巴黎嚐到家鄉味，甚至提前讓選手進駐國訓中心長期集訓，收到不錯效果。

從跆拳道好手蕭翔文在男子K44級58公斤級摘下銅牌，為中華代表團在本屆巴黎帕運揭開序幕，接著桌球代表隊包含林姿妤、田曉雯、程銘志及陳柏諺延續奪牌氣勢，更締造全員奪牌的創舉，其中田曉雯一人包辦女雙WD20級銀牌、女單TT10級銅牌，成為最大贏家。

巴黎帕運在法國時間8日於法蘭西體育館舉行閉幕式，未滿18歲的桌球新星陳柏諺繼擔任開幕式掌旗官後，再度榮膺閉幕式掌旗官，只是搭檔換成田曉雯，兩人攜手拿著中華奧會會旗，接受滿場觀眾的熱烈歡呼，一同參與的選手還有羽球隊蔡奕琳、胡光秋、楊伊宸及「射箭阿公」曾隆煇。

除了奪牌項目外，體育署副署長洪志昌提到，羽球女將胡光秋挺進女單WH1級8強，展現競爭力，分別第5、6度挑戰帕運的名將曾隆煇、健力林資惠發揮奮戰精神將人生奉獻給帕拉運動。至於同為視覺障礙的田徑標槍女將劉雅婷、柔道好手張少豪則為台灣選手開啟機會之門，讓帕拉運動有更多可能。

巴黎帕運

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