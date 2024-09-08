帕運田徑／曾獲6面金牌 田徑傳奇維爾宣布結束帕運馬拉松生涯

英國輪椅競速好手維爾（David Weir）今天感性地表示，他已將「全身心投入」帕拉林匹克運動會職業生涯，但現在這位贏得多面金牌的選手將為人生這一章畫下句點。

法新社報導，綽號是「維爾狼」（Weirwolf），並被牙買加短跑名將「閃電」波特（Usain Bolt）形容為「真正鼓舞人心」的維爾表示，他在新的篇章除了將參與城市馬拉松，還會擁有DJ這個新身分。

現年45歲的維爾曾6次獲得帕運金牌。他在巴黎帕運男子輪椅馬拉松比賽中獲得第5名後，宣布這個消息，這場比賽由瑞士強敵赫格（Marcel Hug）贏得冠軍。

由於先天性脊髓損傷而不能使用雙腿的維爾，對自己長久的帕運生涯感到驕傲。

8次獲得倫敦馬拉松（London Marathon）冠軍的維爾說：「這是我代表英國參加的最後一場比賽。我不會再參加國際賽事，但我會參加城市馬拉松。」

「我感到非常驕傲又激動。從1996年開始職業生涯直到現在，我長期處於顛峰。在這之前，我14歲時還差點入選1992年的巴塞隆納帕運。」

維爾表示，儘管他擔任教師的妻子維多利亞（Victoria）曾試圖勸阻他，但他心意已決。他說：「我認為，這對我來說是正確的選擇。」

他說：「我對這項運動傾盡心力，未來也會繼續這樣做。」