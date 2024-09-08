巴黎奧運與帕運售出1200萬張門票 打破倫敦奧運紀錄

巴黎奧林匹克運動會（Olympic Games Paris 2024）與帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）主辦單位今天表示，巴黎奧運與帕運售出創紀錄的1200萬張門票，打破2012倫敦奧運創下的紀錄。

巴黎奧運於8月11日落幕後，媒體和輿論開始檢視奧運帶來的效應與評價。奧運開始前，法國因社會衝突、政治動盪，以及對政府執行能力的質疑，導致唱衰聲浪高漲，對順利舉辦幾乎不抱期待。

巴黎奧運在許多方面都被視為高風險賭注，包括史上首次的水上開幕式，以及封閉多處市中心區域交通道路，並把古蹟作為場館等。

然而從令人驚豔的奧運開幕式，到美麗的場館和設計，以及順暢的大眾交通和維安，甚至充滿愉悅能量的氛圍，都讓人不禁讚嘆，豪賭換來豐碩勝利。

路透社報導，巴黎奧運售出約950萬張門票，今天閉幕的帕運則售出約250萬張。

2012年，倫敦奧運主辦單位以270萬張門票創下帕運售票紀錄，不過僅售出820萬張奧運門票。