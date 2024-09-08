帕運健力／林資惠6度參賽第7名完賽 獲滿場觀眾歡呼

生涯第6度踏上帕運殿堂，台灣健力女將林資惠今天在巴黎帕運女子86公斤級，以105公斤、第7名作收，賽後更得到滿場觀眾熱烈歡呼。

被譽為台灣健力傳奇的林資惠，在健力運動奮戰逾20年，過去曾是世界紀錄保持人的她，生涯在帕運斬獲2金2銅，堪稱台灣史上表現最亮眼的帕拉選手。即使一度受到傷勢影響，萌生放棄念頭，但林資惠仍擋不住對健力的熱愛，並順利取得巴黎帕運的參賽門票。

迎接生涯第6次的帕運，林資惠今天征戰健力女子86公斤級，前2把分別舉起95公斤、105公斤，可惜最後一舉挑戰113公斤失敗，以第7名作收。她表示，賽前目標是3舉都成功，然後不要墊底，「因為前8名有獎狀，代表我有來到巴黎參賽。」

自認備戰期間心情焦慮，林資惠內心知道成績可能沒辦法再往前，只能跟身體對話，用剩下力氣完成比賽。因此聽到現場熱烈歡呼，甚至是台灣代表團的加油聲，林資惠認為，感染觀眾的是精神，「大家聲音有進入我的身體，成為我的力量，把成績舉起來。」

從巴黎帕運首日由跆拳道好手蕭翔文勇奪銅牌，再到桌球代表隊田曉雯、林姿妤、程銘志及陳柏諺全員奪牌、包辦3銀1銅。身為台灣代表團壓軸登場的林資惠表示，看好這群後輩的未來，「我們一直推運動平權，今年也進入國訓中心集訓，希望讓更多身障朋友參與這項活動。」

陪伴林資惠1年半的運動防護員許奕安賽後感動透露，健力有點現實也很殘忍，尤其運動員日復一日練習，身上多少有些不適，但又不敢停下來，否則一切都得從零開始，然而不調整好傷又不會好。而防護員的角色必須在動與不動之間平衡，幫助選手在最好狀態下出賽。

有趣的是，林資惠這次特別製作愛狗「鐵弟」的鑰匙圈，她笑說，第6次總要搞點不一樣，甚至主辦單位還不慎將她的證件放上另名健力女將林亞璇的照片，「畢竟亞璇很難過這次不能來，我就開玩笑說，把她的80公斤加在我身上，看能不能拚120公斤。」