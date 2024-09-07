巴黎帕運／好浪漫！妻子奧運先奪金 丈夫帕運再登頂成金牌夫妻

美國田徑好手伍多（Hunter Woodhall）今天在巴黎帕運男子T62級400公尺比賽奪金，與奪得巴黎奧運女子跳遠金牌的妻子戴維絲（Tara Davis）一同拿下最高榮譽，成為體育賽場上榮耀且浪漫的成就。

夫妻倆的緣分也與田徑離不開關係，2人是在高中的一場比賽中結識，上屆東京奧運他們一同參賽，戴維絲拿下第6名，伍多則收下T62級別的400公尺銅牌，生涯兩屆帕運累積1銀、2銅。接著2022年步入禮堂，成為田徑夫妻。今年巴黎奧運，戴維絲在奪金瞬間衝到場邊擁抱丈夫伍德霍爾，成為巴黎奧運的「名場面」之一。

戴維絲奪得女子跳遠金牌，興奮地擁抱丈夫。 路透

伍德霍爾3度出征帕運，今天在男子T62級400公尺比賽跑出46秒36的成績奪下生涯首面金牌，他也與如妻子在巴黎奧運會上那般，賽後在場邊擁抱戴維絲。伍多奪金後受訪表示，這感覺如夢似幻，心情非常複雜，真的是難以置信，他背負著很大的壓力，這一刻已經等待許久。戴維絲也相挺：「我知道他已經準備好了，也知道他也多想拿下金牌，贏得金牌是我們兩人的夢想，現在終於做到了！」