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帕運桌球／全員奪牌 陳柏諺銀恨：4年後討回金牌

聯合報／ 記者劉肇育李人岳／綜合報導
台灣桌球新星、17歲的陳柏諺在巴黎帕運TT11級男單摘銀。 路透
台灣桌球新星、17歲的陳柏諺在巴黎帕運TT11級男單摘銀。 路透

巴黎帕運我國代表團最年輕國手陳柏諺，昨天凌晨在桌球男單ＭＳ11級金牌戰登場，雖然以局數一比三不敵南韓強敵金基泰，但首次參加帕運就拿下銀牌，表現依舊讓人驚艷，這次桌球隊四名好手共計拿下三銀、一銅，成為我國帕運的新獎牌庫；加上跆拳道銅牌，本屆帕運目前累積三銀、二銅。

下月才將滿十八歲的陳柏諺，首次參加帕運就一路挺進到金牌戰，包括八強賽與四強賽相繼擊落兩位前金牌得主，不過昨天金牌戰，碰上實力相當的金基泰，最終遭逆轉，以銀牌作收。

陳柏諺賽後表示，儘管輸了很可惜，不過自己相當享受這次的帕運舞台，也期許四年後的洛杉磯帕運能夠討回金牌。

包括陳柏諺的銀牌在內，這次桌球代表隊參賽四名選手全都有獎牌進帳，共計拿下三銀、一銅。體育署副署長洪志昌指出，提前讓選手進駐國家運動訓練中心，以團隊方式長期集訓，「這次不負眾望，我覺得相當不簡單，為他們開心。」

而昨天登場的柔道男子七十三公斤Ｊ２級好手張少豪，在八強賽碰上世界排名第一的日本好手瀨戶勇次郎，開賽後十九秒就遭到對手取得一本勝，落入敗部後對南韓金東勳又落敗，無緣獎牌。

巴黎奧運興起國內新一波運動熱潮，行政院推動成立「體育暨運動發展部」，下周一將舉行首場諮詢小組會議。諮詢小組委員共計四十七人，除了舉重選手郭婞淳、羽球男子選手李洋、桌球選手莊智淵等已公布名單，另新增拳擊選手林郁婷、網球選手盧彥勳、跆拳道選手莊佳佳等運動員。

巴黎帕運

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