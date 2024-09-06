快訊

周杰倫官宣12月登大巨蛋開唱 遠雄證實第一次個人專場演唱會是他

8月就業數據好壞參半…美股恐面臨多空交戰 市場4情境曝光

百名小草看守所外靜坐…柯美蘭也現身 反問媒體1問題後不發一語

帕運柔道／深刻體會楊勇緯努力 張少豪第7名作收想再拚下屆

中央社／ 巴黎6日電
台灣柔道選手張少豪（圖）在2024巴黎帕運男子73公斤級J2以第7名作收，無緣頒獎台。他賽後受訪表示，希望未來還有機會挑戰帕運，「我覺得自己還不夠努力，可能訓練上還要再加強，也謝謝一路支持的朋友。」（體育署提供）
台灣柔道選手張少豪（圖）在2024巴黎帕運男子73公斤級J2以第7名作收，無緣頒獎台。他賽後受訪表示，希望未來還有機會挑戰帕運，「我覺得自己還不夠努力，可能訓練上還要再加強，也謝謝一路支持的朋友。」（體育署提供）

台灣柔道選手張少豪今天在巴黎帕運男子73公斤級J2以第7名作收，深刻體會「柔道男神」楊勇緯努力踏上最高殿堂的決心，期許自己還能再挑戰帕運。

以外卡之姿進軍巴黎帕運的張少豪，自幼便跟著哥哥、姊姊的腳步，一起踏上柔道的世界，儘管受到弱視影響，甚至一度在練習時嚴重腦震盪，被媽媽阻止繼續訓練，但這些皆並未澆熄張少豪對柔道的熱愛，並帶著所有人的鼓勵前往花都，征戰生涯首次的帕運舞台。

張少豪在首輪輪空情況下，8強戰面對上屆東京帕運銅牌得主的日本選手瀨戶勇次郎，沒想到不到20秒就被對手拿下「一本」奪勝，加上敗部復活首戰又不敵韓國選手金東勳，無緣取得生涯帕運首勝，以第7名作收。

張少豪賽後接受中央社訪問時表示，確定勇奪帕運門票當下，心情感覺很緊張，擔心沒有那麼多時間訓練，不過今天來到熟悉的賽場後，聽到觀眾的加油聲，內心相當亢奮，「對我而言意義蠻大的，畢竟訓練20年，終於可以踏上這個舞台，感覺相當不容易。」

雖然無緣取得帕運首勝，但張少豪透露，深刻體會楊勇緯、李凱琳想要踏上最高殿堂的決心，備戰期間需要花費的時間、努力，讓他從中得到很多收穫，期望未來還有機會挑戰帕運，「我覺得自己還不夠努力，可能訓練上還要再加強，也謝謝一路支持的朋友。」

張少豪分享，賽前收到台灣帕運代表團蕭翔文、劉雅婷的暖心鼓勵，其中室友蕭翔文認為不用太緊張，畢竟能夠站上帕運舞台已經很不容易，不管結果如何，過程都是最重要的，而同為視覺障礙的劉雅婷則在選手村內找自己聊天，幫助張少豪消除緊張感，「讓我在今天蠻享受的。」

在柔道路上始終不放棄，張少豪提到，這項運動帶給自己人生很大意義，即便很難用言語形容，但實際參與時就會發現當中的一些含義，「因為柔道需要有隊友陪伴，透過團體方式更加進步，很難自己完成，所以我也鼓勵大家藉由柔道成為更棒的人。」

巴黎帕運

延伸閱讀

柔道／「讓時間給出答案」 巴黎奧運失利楊勇緯想過退役

柔道／教練喊話「永遠陪你身邊」 楊勇緯感動紅眼眶

柔道／楊勇緯有了臺體大「楊老師」新頭銜 強調扮演好自己角色

柔道／連珍羚首次英雄遊行好興奮 稱楊勇緯將變強回歸

相關新聞

帕運柔道／深刻體會楊勇緯努力 張少豪第7名作收想再拚下屆

台灣柔道選手張少豪今天在巴黎帕運男子73公斤級J2以第7名作收，深刻體會「柔道男神」楊勇緯努力踏上最高殿堂的決心，期許自...

看不見的比賽：巴黎帕運「盲人足球」怎麼踢？

「即使眼睛看不見，也能享受足球的美麗。」帕拉林匹克運動會在巴黎如火如荼進行中，當中的足球比賽——盲人足球賽事已經展開，參賽的8個國家足球隊在艾菲爾鐵塔前搭建的球場爭奪獎牌。由於視覺的缺乏，盲人足球員高度仰賴聽力來進行比賽，因此在帕運的足球賽場旁，觀眾維持著安靜，這與一般印象中總是喧鬧的足球迷截然不同。而盲人足球的賽事進行與規則，也與一般的足球大相迥異，不過球員熱愛足球、渴望勝利的心情都是一樣的。盲人足球如何進行？賽場上又有哪些精彩之處？

巴黎帕運／TikTok帳號身障地獄梗爆紅 幽默、歧視引論戰

「怎樣的行銷才是好行銷？」原本鮮為人知的帕運TikTok官方帳號因大玩身障人士的地獄梗而爆紅、粉絲暴增，引發年輕族群關注...

帕運桌球／17歲陳柏諺首次參賽就摘銀 卓榮泰讚實力超越年紀

台灣桌球新星、17歲的陳柏諺在巴黎帕運TT11級男單摘銀。行政院長卓榮泰表示，陳柏諺毫不怯場，在帕運展現出超越年紀的實力...

帕運桌球／陳柏諺帶回銀牌 侯友宜鼓勵：未來指日可待

台灣桌球新星陳柏諺今天在巴黎帕運TT11級男單金牌戰，不敵韓國選手金基泰，以銀牌作收。新北市體育局舉辦直播派對，隔海為陳...

帕運桌球／桌球隊全員奪牌！ 陳柏諺銀恨盼下屆討回金牌

我國帕拉桌球新星陳柏諺今天凌晨在巴黎帕拉林匹克運動會桌球男子單打MS11級金牌戰，以11：3、13：15、7：11、9：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。