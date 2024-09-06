帕運柔道／深刻體會楊勇緯努力 張少豪第7名作收想再拚下屆

台灣柔道選手張少豪今天在巴黎帕運男子73公斤級J2以第7名作收，深刻體會「柔道男神」楊勇緯努力踏上最高殿堂的決心，期許自己還能再挑戰帕運。

以外卡之姿進軍巴黎帕運的張少豪，自幼便跟著哥哥、姊姊的腳步，一起踏上柔道的世界，儘管受到弱視影響，甚至一度在練習時嚴重腦震盪，被媽媽阻止繼續訓練，但這些皆並未澆熄張少豪對柔道的熱愛，並帶著所有人的鼓勵前往花都，征戰生涯首次的帕運舞台。

張少豪在首輪輪空情況下，8強戰面對上屆東京帕運銅牌得主的日本選手瀨戶勇次郎，沒想到不到20秒就被對手拿下「一本」奪勝，加上敗部復活首戰又不敵韓國選手金東勳，無緣取得生涯帕運首勝，以第7名作收。

張少豪賽後接受中央社訪問時表示，確定勇奪帕運門票當下，心情感覺很緊張，擔心沒有那麼多時間訓練，不過今天來到熟悉的賽場後，聽到觀眾的加油聲，內心相當亢奮，「對我而言意義蠻大的，畢竟訓練20年，終於可以踏上這個舞台，感覺相當不容易。」

雖然無緣取得帕運首勝，但張少豪透露，深刻體會楊勇緯、李凱琳想要踏上最高殿堂的決心，備戰期間需要花費的時間、努力，讓他從中得到很多收穫，期望未來還有機會挑戰帕運，「我覺得自己還不夠努力，可能訓練上還要再加強，也謝謝一路支持的朋友。」

張少豪分享，賽前收到台灣帕運代表團蕭翔文、劉雅婷的暖心鼓勵，其中室友蕭翔文認為不用太緊張，畢竟能夠站上帕運舞台已經很不容易，不管結果如何，過程都是最重要的，而同為視覺障礙的劉雅婷則在選手村內找自己聊天，幫助張少豪消除緊張感，「讓我在今天蠻享受的。」

在柔道路上始終不放棄，張少豪提到，這項運動帶給自己人生很大意義，即便很難用言語形容，但實際參與時就會發現當中的一些含義，「因為柔道需要有隊友陪伴，透過團體方式更加進步，很難自己完成，所以我也鼓勵大家藉由柔道成為更棒的人。」