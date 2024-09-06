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帕運桌球／17歲陳柏諺首次參賽就摘銀 卓榮泰讚實力超越年紀

中央社／ 台北6日電
台灣桌球新星、17歲的陳柏諺在巴黎帕運TT11級男單摘銀。 路透
台灣桌球新星、17歲的陳柏諺在巴黎帕運TT11級男單摘銀。 路透

台灣桌球新星、17歲的陳柏諺在巴黎帕運TT11級男單摘銀。行政院長卓榮泰表示，陳柏諺毫不怯場，在帕運展現出超越年紀的實力，他期盼陳柏諺未來再接再厲，繼續發光發熱。

陳柏諺今天在巴黎帕運TT11級男單金牌戰，不敵韓國選手金基泰，以銀牌作收，無緣進帳本屆帕運台灣代表團首金。

卓榮泰在臉書表示，恭喜巴黎帕運代表隊的掌旗官、「神奇小子」陳柏諺，第一次參加帕運，就在桌球男單MS11級獲得銀牌的好成績。

卓榮泰說，陳柏諺去年第一次成為亞帕運國手，就獲得男單金牌，今年巴黎帕運，接連對上曾是帕運金牌或是世錦賽冠軍的比利時、匈牙利和南韓選手，依然毫不怯場，充分發揮實力，並且將大賽的壓力轉化為成長的動力。

卓榮泰表示，陳柏諺只有17歲，已經展現出超越年紀的實力，他希望陳柏諺未來再接再厲，持續提升實力，繼續發光發熱。

行政院副院長鄭麗君也說，陳柏諺初登帕運展現大將之風，球風俐落又具耐心，一路過關斬將，氣勢十足，最終拿下銀牌的好成績。

巴黎帕運

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