巴黎帕運／TikTok帳號身障地獄梗爆紅 幽默、歧視引論戰

「怎樣的行銷才是好行銷？」原本鮮為人知的帕運TikTok官方帳號因大玩身障人士的地獄梗而爆紅、粉絲暴增，引發年輕族群關注。但踩在紅線邊界的「幽默感」卻極具爭議，引發各界論戰。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）成立於2020年的官方TikTok帳號最近爆紅，但同時也因極具爭議的內容在國際社群掀起熱議。公關團隊抓住演算法，用「幽默」方式剪輯帕運選手在賽場上的表現，並搭配「詼諧」文字。

例如一位只有左腳的自由車選手在努力騎行時，卻配上了「左邊、左邊」的音樂；或是只有右腳的跳遠選手在準備起跳時，背後卻唱起了「我說右腳」的歌曲；也有帕運田徑選手跌倒或仰泳選手撞到頭的各種畫面。

在一則觀看數達3700萬的影片中，美國視障選手史奈德（Brad Snyder）伸手四處摸索卻找不到單車，剪輯搭配貝多芬音樂，文字寫道：「帕運三鐵，是游泳、自由車和空中鋼琴」。

華盛頓郵報（The Washington Post）評論，帕運TikTok官方帳號是近日體育界中，竄升最快且最引起熱議的社群頁面。

然而，這樣的地獄梗策略並不是每個人都喜歡，許多人都在問，「是誰在管理帕運的TikTok帳號？」帕運滑雪板冠軍赫克比（Brenna Huckaby）就形容這個帳號「不入流且不尊重人」。

該策略在宣傳效果上顯然大獲成功，一般來說關注度較低的帕運帳號在8月底時卻已有470萬追蹤，影片累積觀看次數高達逾10億。

並非所有影片都是踩在紅線邊界的地獄梗，也有不少影片令人感到激勵與感動。行銷專家勒帕德列克（Romane Le Padellec）告訴世界報（Le Monde），有470萬人在關注身障選手，這是非常多的。

華盛頓郵報指出，史奈德本人表示，當伴侶向他形容這則影片時他也笑了，並認為「從各種角度來說，這樣的寫法很聰明。因為已經有上百萬人開始關注並希望參與帕運」。

對於帕運TikTok的地獄梗，影片下方的網友留言也是喜惡各半。有人表示，「這是很棒的方法，讓人們注意到帕運」，並開始詢問起賽事日程；不過也有網友說，「我起初還不知道這跟帕運有關，覺得很困惑」。

帕運選手之間對此意見分歧。一位被截肢的英國足球員傑克森（Sean Jackson）就曾在去年向媒體批評該帳號，說影片取笑選手，「把他們變成網路梗，來娛樂大眾」。愛爾蘭身障馬術運動員萊薩德（DavidLysaght）也向法媒指出，「這些影片背書和鼓勵身障人士在日常生活中就已經遭受到的嘲諷與欺侮」。

不過，成年與青年身障者協會（APAJH）主席加西亞（Jean-Louis Garcia）卻對法國ELLE雜誌表示，「若把身障人士當一般人看待，那是可以用幽默一笑置之」。

身障人士對此也立場各異，一位身障網友怒斥希望管理員被解僱。但加拿大身障網紅羅思（ChristenRoos）卻表示這樣的做法「滿分」，「做為身障者，我們需要幽默感」。

IPC發言人史彭斯（Craig Spence）在解放報（LaLibération）專訪中強調，利用幽默感是為了要「吸引更年輕的觀眾，讓他們對巴黎帕運感興趣，進一步觀看賽事」。

他指出，幕後操刀的藏鏡人福克斯（Richard Fox）本身也是位前帕運選手，「沒人能比身障人士更了解身障」。

IPC主席帕森斯（Andrew Parsons）同樣支持這樣的宣傳策略。他8月中時向世界報表示，在社群媒體上花很多心力，為了「教育年輕族群用更包容的方式面對身障」。