帕運桌球／陳柏諺表現獲全場驚呼 開心收國外小粉絲禮物

台灣桌球新星陳柏諺今天在巴黎帕運TT11級男單拿下銀牌，不僅表現受到全場觀眾歡呼，賽後更收到國外小球迷的帕運吉祥物手繪小卡，讓他超級開心。

未滿18歲的陳柏諺是巴黎帕運台灣代表團最年輕選手，不過他卻沒有首度踏上帕運的生澀感，先後斬落2016里約帕運金牌得主的比利時名將范艾克（FlorianVan Acker）、兩屆帕運金牌的匈牙利名將帕洛斯（Peter Palos）取得金牌戰門票，成為桌球代表隊爭金的最後希望。

金牌戰面對韓國選手金基泰，陳柏諺開局以11比3搶下，可惜受到右小腿抽筋，影響整體節奏發揮，最後以13比15、7比11、9比11吞敗，進帳1面銀牌，不過陳柏諺多次精彩的救球，獲得全場全場觀眾熱烈歡呼，讓教練魏君達直言，「他還很年輕，未來絕對有機會」。

延續前兩戰在陳柏諺手掌上寫字的習慣，魏君達在金牌戰前寫上「專注」、「金」，其中金有兩個含義，一個是希望抓住金牌，而另一個則是因為期許把「金」基泰掌控在手上，只是結果未能如願。

有趣的是，陳柏諺除了享受全場觀眾的歡呼聲外，賽後也與很多粉絲合照，甚至收到國外小球迷的帕運吉祥物手繪小卡，讓他開心不已，陳柏諺開玩笑表示：「重點是送我，不是送給第1名。」