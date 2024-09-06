帕運桌球／陳母：不服輸是陳柏諺成功關鍵

身為我國最早取得巴黎帕運參賽資格的國手，下月將滿十八歲的帕拉桌球小將陳柏諺，是我國今年帕運代表團中最年輕的國手，不過在首次的帕運會上他就展現了初生之犢不畏虎的精神勇闖金牌戰，而不服輸的個性也成為他站上帕運頒獎台的關鍵。

陳柏諺在幼年時期因跌倒導致障礙，不過在就讀幼兒園大班時，他就跟隨姊姊腳步踏入桌球的世界。儘管情緒與學習上的障礙，讓他在接受訓練的過程中與其他選手相比更為辛苦，但他不但沒有因此受挫，反而還因為不服輸的個性，讓他仍能在與一般選手同場競技的全中運賽場上有出色表現。

在教練魏君達轉介特殊教育以及身障運動資源的介入下，陳柏諺也取得身障選手資格，並在去年六月就成為我國首位搶下巴黎帕運門票的選手，更在四個月後登場的杭州亞帕運上一舉摘金。

儘管一開始接觸桌球，只是希望認識更多朋友，甚至是透過桌球看看世界，但陳柏諺如今卻已登上過去不曾想過的帕運最高殿堂，甚至是站上多數選手夢寐以求的帕運頒獎台。

陳柏諺的母親沈思妤過去在受訪時曾表示，在幼時的意外後，導致陳柏諺並不擅長表達心情，但在桌球訓練上遇到好的教練與同儕，對於陳柏諺的幫助相當大，「但能夠邁向成功的關鍵，仍在於他不輕易放棄、不服輸的精神，也正是帕運精神的體現」。