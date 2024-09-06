帕運桌球／陳柏諺拍出「氣勢」 今拚本屆首金

巴黎帕運我國今年最年輕國手陳柏諺，昨天在桌球男單ＭＳ１１級賽事連過兩關，擊退兩名前帕運金牌得主，其中包括挑戰衛冕的匈牙利好手帕洛斯，挺進到金牌戰，並將在台灣時間今天凌晨登場迎戰南韓選手金基泰，力拚中華代表團本屆首金。

下月才要滿十八歲的陳柏諺，今年首度取得巴黎帕運參賽資格就接下代表團開幕式掌旗官的重任。在昨天的賽事開打後他也展現年輕小將的衝勁，在首輪輪空後，八強賽碰上里約奧運金牌、比利時范艾克，儘管首局就遇到裁判計分烏龍的狀況，但賽前由教練在手掌中寫下「專注」兩字的陳柏諺臨危不亂，最終以局數三比一勝出晉級四強。

四強賽陳柏諺的對手則是倫敦和東京帕運奪下雙金的匈牙利名將帕洛斯，相差廿一歲的兩人儘管在經驗上有著相當大的差距，但陳柏諺並未給對手太多機會，靠速度優勢以直落三勝出，連續兩戰都擊退前帕運金牌得主，挺進到金牌戰。

談到昨天連續擊退兩名帕運金牌，陳柏諺賽後表示，首場比賽因為是生涯帕運首戰確實更不好打，手上寫的字也從八強的「專注」變為四強的「氣勢」，期待能在場上打出氣勢。對於接下來將與南韓選手金基泰爭金，陳柏諺也表示兩人實力相當，預計將會是一場硬仗。

在我國桌球隊已取得兩銀、一銅共計三面獎牌的情況下，最後一位登場的陳柏諺也已確定銀牌保底，且還有機會衝擊代表團首金。至於我國選手接下還將有柔道張少豪在七十三公斤Ｊ２級賽事，以及第六度挑戰帕運的健力林資惠將在女子八十六公斤級賽事登場，有望繼續為我國再搶獎牌。