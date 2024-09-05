帕運桌球／陳柏諺拚金 雙金得主稱讚未來一片光明

不滿18歲的台灣桌球新星陳柏諺今天挺進巴黎帕運TT11級男單金牌戰，將力拚桌球隊史首金，就連兩度勇奪帕運金牌的匈牙利名將帕洛斯也盛讚「我敢肯定他的未來將是一片光明。」

身為巴黎帕運台灣代表團最年輕的選手，陳柏諺還未滿18歲，但首度站上帕運殿堂，已經讓所有人驚艷，繼昨天擊敗2016里約帕運金牌得主的比利時名將范艾克（Florian Van Acker）後，今天4強戰僅花19分鐘，就以11比4、11比3、11比7收拾匈牙利名將帕洛斯（Peter Palos），前進金牌戰，有望挑戰桌球隊史的帕運首金。

教練魏君達接受媒體聯訪時透露，陳柏諺的實力、速度都勝過帕洛斯，加上心態、狀況維持地不錯，因此打起來相對輕鬆，而今天在陳柏諺手掌寫上「氣勢」，魏君達指出，擔心愛徒太過輕敵，希望他在場上保持積極，「雖然他今天沒什麼喊聲，但在主動積極做得不錯。」

金牌戰將對決韓國選手金基泰，魏君達分析，雖然陳柏諺的對戰紀錄稍占上風，但兩人都很年輕，尤其皆屬強攻類型的選手，屆時應該是精彩的一場比賽。

值得一提的是，確定以銅牌作收的帕洛斯，締造帕運連4屆奪牌的紀錄，他賽後大方稱讚，即便陳柏諺非常年輕，但速度、力量兼具，而且球風全面，甚至比任何對手還要敏捷，「雖然輸掉這場比賽，但我很享受這場對決，身為前帕運桌球男單金牌得主，我敢肯定他的未來將是一片光明。」

陳柏諺晉桌球男單金牌戰 拚巴黎帕運台灣首金

不滿18歲的台灣桌球新星陳柏諺今天晉級巴黎帕運TT11級男單金牌戰，除了將力拚台灣代表團睽違16年的帕運金牌，也期望本屆帕運首金開張。

下個月才滿18歲的桌球新星陳柏諺，幼年時因為跌倒導致心智障礙，後來決定跟隨姊姊的步伐，一同踏入桌球的世界，而且很快展現天賦，去年不僅在Virtus世界運動會獲得男單冠軍，成為台灣首名取得巴黎帕運門票的選手，接著又在杭州亞帕運男單摘金。

首度征戰帕運舞台的陳柏諺，在林姿妤、田曉雯及程銘志相繼奪牌情況下，成為帕運桌球代表隊最後1名登場的選手，不過他成功頂住壓力，昨役在8強擊敗2016里約帕運金牌得主的比利時名將范艾克（Florian Van Acker），確定保底銅牌，締造桌球代表隊全員奪牌的紀錄。

如今在4強橫掃兩屆帕運金牌得主的匈牙利名將帕洛斯（Peter Palos），陳柏諺取得金牌戰門票，除了有望挑戰本屆巴黎帕運台灣代表團、桌球隊史的帕運首金外，更期望終結台灣代表團的帕運「金牌荒」，上次台灣選手在帕運摘金已經是2008北京帕運的健力選手林資惠。

目前台灣代表團在巴黎帕運共進帳2銀2銅，其中桌球代表隊成為最大獎牌庫，包含林姿妤及田曉雯在WD20級女雙摘銀、程銘志在TT5級男單奪銀、田曉雯在TT10級女單鍍銅；另外跆拳道好手蕭翔文也在男子K44級58公斤級拿下銅牌。