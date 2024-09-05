帕運桌球／程銘志奪銀牌

中華桌球隊昨天在巴黎帕運再度進帳獎牌，四十五歲老將程銘志在ＭＳ５級金牌戰登場，面對倫敦帕運金牌得主烏爾豪格，儘管打完前三局率先聽牌，最近仍遭對手逆轉，程銘志奪下銀牌後表示，他已經拚盡全力、不留遺憾。

我國代表團在本屆賽事已獲四面獎牌，桌球包辦二銀一銅、跆拳道一銅。

程銘志曾是青少年桌球國手，因車禍失去左腿後，一度排斥再打桌球，在家人與教練鼓勵下跨入帕拉桌球的行列，並在二○一六年里約帕運與林晏弘搭擋奪下男團銀牌。

儘管三年前東京帕運奪牌失利，程銘志這次特別接受國家運動訓練中心心理諮商師的幫助，以平靜的心情迎接生涯第三次帕運，並在ＭＳ５級賽事首戰扳倒上屆擊退他的中國大陸選手曹寧寧，最終挺進金牌戰。

程銘志昨天打完前三局聽牌，不過曾兩度在奧運奪牌的烏爾豪格，最後兩局展開反撲，最終程銘志就以局數二比三落敗。

儘管無緣奪下隊史首面帕運金牌，程銘志表示，內心沒有什麼遺憾，畢竟已經盡全力拚戰。

他也特別感謝教練林佳蓉，「教練對我很重要，因為她帶我很多年，就像自己的姐姐一樣，很了解我在場上的一舉一動，適時給我支援；還有家人、太太一路支持，有他們的陪伴才能走到今天。」