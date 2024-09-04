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巴黎帕運／246公分好困擾 伊朗選手一番折騰終於有床睡

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導
246公分高的伊朗帕運坐式排球選手梅爾扎德(左2)終於找到了夠大的床。 美聯社
246公分高的伊朗帕運坐式排球選手梅爾扎德(左2)終於找到了夠大的床。 美聯社

參加巴黎帕拉林匹克運動會的伊朗坐式排球選手梅爾扎德（Morteza Mehrzad），現在終於找到了夠大的床，來容納他246公分的身高。

法新社報導，他的教練雷扎伊加卡尼（Hadi Rezaeigarkani）8月30日告訴Olympics.com網站，這位36歲球員原本打算睡在選手村的地板上，因為與上屆東京奧運不同的是，他的床不夠大。

雷扎伊加卡尼當時表示：「在東京，他們做了特別的床，可惜這裡沒有。他會躺在地板上。」

梅爾扎德是世界上第2高的在世男人，年輕時就被診斷出肢端肥大症。這是一種罕見疾病，會導致體內生長激素分泌過多。

東京奧運選手村裡，所有運動員都睡在同一種環保、可調節的床上，床墊由回收塑膠製成，底座由紙板製成。

帕運主辦單位在聲明中告訴法新社，他們最初應伊朗帕運委員會要求，兩次為梅爾扎德加長床舖。

這份聲明也提到：「伊朗帕運委員會之後又要求第3度加長，主辦單位也向他們提供床鋪。」

「經過2024巴黎帕運會與伊朗帕運委員會聯繫，這位運動員現在已經有了能讓他舒適的必要設備。」

巴黎帕運

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