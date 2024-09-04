帕運跆拳道／蕭翔文奪銅返台 盼民眾踴躍運動喚醒肌肉

巴黎帕運跆拳道選手蕭翔文與教練吳燕妮今天返台並帶回1面銅牌，蕭翔文表示，很感謝所有人支持，後續賽事就看身體調整狀況再與教練討論，也盼大家踴躍參與比賽運動喚醒肌肉。

台灣跆拳道好手蕭翔文在巴黎帕運男子K44級58公斤級打敗西班牙選手摘下銅牌，替台灣代表團勇奪本屆帕運首面獎牌。根據體育署提供資料，今天有蕭翔文、教練吳燕妮及後勤人員搭機返台，體育署主任秘書呂忠仁特別前往登機門前，迎接團隊載譽歸國。

蕭翔文接受媒體聯訪表示，感謝中華帕拉林匹克總會與體育署長官，在這次備戰提供很多協助，還讓選手進入國訓中心，訓練場地不用跑很遠，醫療部分有防護中心負責，訓練上需要放鬆或小傷也可緊急處理，醫療資源豐富，飲食上還有營養師協助調配營養品。

蕭翔文指出，在巴黎帕運獲得銅牌的榮耀屬於大家，不只屬於他個人，因為有許多長官親友特地飛過來觀看比賽給予鼓勵支持，還有些不認識的朋友們都守著電視觀看比賽，「很感謝所有人的支持」。

蕭翔文說，至於下一步，因為國內身障運動會沒有跆拳道部分，可能就要借助其他運動項目才可參與到相關區塊，目前剛比完帕運，回台就先養傷，後續賽事就看身體調整狀況，再跟教練討論，以及後續名古屋與下一屆在洛杉磯舉辦的帕運如何安排。

蕭翔文表示，其實他對於任何運動都蠻推廣的，也希望大家可以踴躍參與任何比賽及運動，運動過程其實有點像是做復健，不一定要看成很重要的比賽，有時候在運動過程中可以漸漸喚醒肌肉或肌力。

吳燕妮說，其實她也是這2年才開始接觸，開始帶蕭翔文後，發現選手越來越多、程度越來越好，加上有列入奧運項目，各國都開始慢慢發展，國內在這一塊做得很好，在服裝、配備上也慢慢跟上歐洲國家，希望之後有更多運動員參與，蕭翔文在帕運打出成績就是個推廣，這樣的曝光度可讓國內帕運選手看到自己可能是有機會的。