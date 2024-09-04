帕運桌球／田曉雯刺上「微笑氣球」　揮別低潮帶回1銀1銅

去年1次意外的傷勢，讓台灣桌球女將田曉雯陷入生涯嚴重低潮，不過她靠著意志力撐過，並刺上「微笑氣球」提醒自己保持微笑，如今她在巴黎帕運帶回1銀1銅。

在小琉球長大的田曉雯，因醫療疏失，導致右手神經萎縮，無法翻正及舉高，不過在母親的鼓勵下，她從國小二年級開始接觸桌球，並逐漸在國際舞台嶄露頭角，甚至在上屆東京帕運勇奪TT10級女單銅牌，成為唯一站上頒獎台的台灣選手。

然而，去年杭州亞帕運前，田曉雯不慎在比賽中出現嚴重傷勢，因為從來沒有經歷需要休息一段時間、沒辦法訓練，當時的她內心非常著急，只能每天悶悶不樂，失眠、焦慮、擔心拖累隊友等各種情緒接踵而來，如同動畫電影「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）的「阿焦」高速運轉。

田曉雯接受中央社採訪時以「跌入谷底」形容當時情況，「因為生活沒辦法自理，讓我變得有點迷茫。」僅準備1個月的情況下，她帶著忐忑的心情站上亞帕運舞台，所幸在女單、女雙皆斬獲銀牌，田曉雯感謝教練莊紋娟給予安心感，一直設法逗自己開心，「她知道我情緒很低落，一直鼓勵我盡力就好。」

揮別這段低潮的日子，田曉雯特別在左手臂刺上「微笑氣球」，提醒自己遇到任何困難、大起大落，都要保持開心、積極向上的心態，也希望在獲得很多別人給予鼓勵、安慰的同時，自己也能扮演聆聽、逗其他人開心的角色。

田曉雯習慣刺上人生不同時期的心境，她分享高中時喜歡跟別人比較，導致迷失自我、忘了想要打球的初心，不過轉換新環境後，新教練讓她開始思考想要什麼，進而跨出低潮，「那名教練到現在還是很暖心，即使我畢業仍會關注比賽，而且無時無刻鼓勵我。」

另外，田曉雯還有一個指向12時的時鐘刺青，告訴自己把不好的事情、煩惱放在前一天，每天都是新的開始，「期許同樣的困境不要再犯第二次，在心態跑偏也提醒自己，應該怎麼調適、跳脫那個循環。」

本屆巴黎帕運田曉雯摘下1銀1銅，生涯在帕運累計1銀2銅，已經追上台灣輪椅桌球女將魏美惠，未來有望再創新高，教練莊紋娟提到，愛徒去年因傷陷入嚴重低潮，不過從中學會重新檢視自己，「看著她一路的成長，身為教練也是與有榮焉。」