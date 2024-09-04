帕運桌球／程銘志闖金牌戰 田曉雯奪銅

巴黎帕運桌球單打四強賽，我國四十五歲老將程銘志昨天遭遇年紀大他五歲的上屆銅牌塞爾維亞帕利庫恰，最終以十一比三、十五比十三、十一比七直落三勝出，挺進ＭＳ５組金牌戰，至於田曉雯則是在ＷＳ１０組四強賽與四屆帕運單打金牌得主波蘭名將柏迪卡苦戰五局後敗北，銅牌作收。

今年帕運，我國桌球代表隊日前已由田曉雯／林姿妤在女雙ＷＤ２０組賽事中收下一面銀牌，而緊接登場的單打賽事，老將程銘志與田曉雯也再度挺進到四強，確定保底銅牌，接續兩人力拚成色升級。

率先登場的程銘志遭遇東京帕運奪銅的五十歲老將帕利庫恰，首局以十一比三拿下後，後兩局卻與對手激烈拉鋸，最終仍以直落三勝出，進軍決賽將與挪威烏爾豪格爭奪金牌。

至於在女雙拿下一面銀牌的田曉雯，昨天四強賽遭遇雅典帕運至里約帕運完成四連霸的波蘭名將柏迪卡，開賽後就先丟兩局，第三、四局與對手激烈纏鬥，以十一比八、十四比十二延長戰線，只可惜決勝局在八比八後被對手連拿三分關門，以局數二比三敗下陣來，本屆賽事個人以一銀、一銅作收。