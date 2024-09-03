帕運桌球／昔日桌球天才程銘志 截肢覺醒征戰世界發光發熱

台灣輪椅桌球名將程銘志挺進巴黎帕運TT5級男單決賽，備受關注，從小被視為桌球天才的他，2011年遭酒駕撞上截肢，一度意志消沉，在父親鼓勵下轉向特殊奧運，走出人生另一條路。

45歲的程銘志出生於台南市，老家及住家都在北區，從小接受父親培訓，老家附近桌球運動中心教練也是父親好友；程銘志國小3年級第1次打球就擊敗高年級學生，接著陸續奪得台灣大小賽事冠軍，15歲入選青少年國手，被視為桌球天才。

少年得志的程銘志，自覺很厲害，開始偷懶疏於練習，升上高中後，夜唱、夜遊又飆車，原本心中盤算考上國立體育大學再當老師就行；老天也對他不錯，程銘志順利錄取體大，但身為學校桌球隊的他，仍不改吃喝玩樂習性，最終只好回到台南老家。

程銘志返回台南擔任桌球教練，總算定下心來，準備認真過日子，未料2011年卻遭酒駕汽車撞上，左腳截肢，讓他意志消沉，也不敢出門，父親不放棄，陪著程銘志復健，激勵求生意志，鼓勵進軍特殊奧運。

1年後程銘志透過臉書（Facebook）認識打桌球的輪椅族才鼓起勇氣出門，不只打出興趣，還喚醒已被遺忘的天分，2013年更打贏世界排名第1的選手，2014年參加亞帕運，也是他人生首次參加國際比賽。

如今程銘志正在巴黎帕運征戰，今晚順利晉級男單決賽，讓台南親友既關心又驕傲；台南市體育總會身心障礙運動委員會總幹事張國瑋說，程銘志桌球實力本來就很好，截肢後一度消沉，奮起後力拼到世界排名屬一屬二，近幾年來專注於練球，如今在巴黎帕運發光發熱，很多人也為他高興。