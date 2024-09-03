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巴黎帕運／JK羅琳又開砲！嗆首位變性義大利視障選手「作弊榜樣」

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利視障短跑選手佩特里洛。 法新社
義大利視障短跑選手佩特里洛。 法新社

巴黎奧運拳擊項目因《哈利波特》作者JK羅琳（J. K. Rowling）開砲，性別爭議成為全球矚目焦點。如今她又發文攻擊義大利視障短跑選手佩特里洛（Valentina Petrillo），因為她是帕拉林匹克運動會史上首位跨性別選手。

現年50歲的佩特里洛去年在巴黎舉行的世界帕拉田徑錦標賽，拿下田徑女子200公尺和400公尺項目銅牌，她2019年完成變性手術；變性前曾在男子組獲得11次全國冠軍。她順利成為第一位參加帕運的變性運動員，代表義大利出戰帕運田徑女子200公尺和400公尺項目，昨天在400公尺預賽過關、挺進準決賽。

J.K.羅琳昨天又在Ｘ發文開砲，「問我為什麼對鼓舞人心的佩特里洛這麼憤怒？因為作弊族群從未如此有名！像佩特里洛這樣公開和自傲的騙子，證明以作弊為恥的時代已結束！」

羅琳還舉例狠酸，「多麼棒的榜樣！還是把阿姆斯壯（Lance Armstrong）冠軍還給他，然後向前看。」阿姆斯壯是美國自由車名將，曾連7次奪下環法冠軍，但後來被爆出曾服用禁藥，最終被取消自1998年8月之後的所有成績，並終身禁賽。

巴黎帕運

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