帕運射箭／用雙腳寫歷史！美國無臂好手射下金牌 成帕運第1人

用雙腳「射」下歷史最佳紀錄！2024巴黎帕運熱烈開打，美國老將斯圖茨曼（Matt Stutzman）昨天在複合弓個人項目擊敗中國選手艾新亮，成為賽史第一位「無臂」奪金射手，也打破帕運複合弓最高得分紀錄。

41歲的斯圖茨曼迎來生涯最後1次帕運舞台，他首次征戰是在2012年倫敦帕運，並奪下銀牌。不過後續的2016年里約帕運、2021年東京帕運都止步16強。本屆斯圖茨曼過關斬將，一路殺至金牌戰，對上艾新亮他展現實力，最後5支箭都拉出10分，最終以帕運新高的149分擊敗對手147分，帕運最後一舞成功鍍金。

賽後斯圖茨曼說道：「我不想給自己增加贏牌的壓力，我來這裡是為了和家人們享受最後一次帕運，那些記憶將是我練習的動力，不是為了贏得獎牌。」

斯圖茨曼出生時就沒有雙臂，從小到大運用雙腳處理日常生活的大小事，最終靠著雙腳射下帕運金牌。他曾在紀錄片中提到與收養家庭相識的故事：當時養父母帶著他和其他三位孩子共進午餐，想觀察相處的狀況，結果另外三位孩子說：「我們要帶他回家」。而正是家人一路以來的鼓勵和射箭，才讓他找到了人生定位和目標。