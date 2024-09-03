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程銘志帕運桌球首面單打獎牌入袋 開心替台灣奪牌

中央社／ 巴黎2日電
台灣輪椅桌球名將程銘志（持拍者）法國時間2日在巴黎帕運桌球TT5級男單8強擊退中國選手，不僅取得4強門票，更確定保底銅牌，同時是生涯帕運首面單打獎牌。（體育署提供）中央社
台灣輪椅桌球名將程銘志（持拍者）法國時間2日在巴黎帕運桌球TT5級男單8強擊退中國選手，不僅取得4強門票，更確定保底銅牌，同時是生涯帕運首面單打獎牌。（體育署提供）中央社

台灣輪椅桌球名將程銘志今天挺進巴黎帕運TT5級男單4強，勇奪生涯首面在帕運的單打獎牌，相較於2016里約帕運拿下男團銀牌，他笑說一樣很開心替台灣奪牌。

現年45歲的程銘志過去曾是青少年桌球國手，沒想到卻因一場車禍，失去了左腿，那段時間他把自己封閉起來，甚至非常排斥再打桌球，不過在教練、父親的勸說下，他重新回到以前最熟悉的桌球賽場，並很快打出名堂，2016里約帕運更與林晏弘攜手拿到TT5級男團銀牌。

歷經東京帕運的挫敗，程銘志本屆巴黎帕運在TT5級男單8強亮相，面對2016里約帕運金牌得主曹寧寧，近況不錯的他花費29分鐘，以11比6、6比11、11比7、11比7斬落強敵，不僅成功取得4強門票，更確定保底銅牌，同時是生涯帕運首面單打獎牌。

程銘志賽後接受媒體聯訪時透露，感謝教練團賽前的情蒐跟準備，讓自己上場前保持心態平穩，由於過去對戰多次敗在曹寧寧手上，因此程銘志笑說，籤表出爐時其實有點緊張，「後來教練做了很多心理建設，加上最近兩次對戰都是我贏，所以教練要我相信自己。」

相較於里約帕運的男團銀牌，程銘志透露，這次巴黎帕運再度站上頒獎台一樣很高興，「只要能替台灣拿牌都很開心。」他自認，上屆東京帕運有點過於急躁，因此在國訓中心心理諮商師幫助下，保持平靜的心情征戰，成為他最大的武器，「接下來就是盡力打好每一場。」

巴黎帕運

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