帕運桌球／田曉雯奪第2面獎牌 賽後難掩情緒落淚

台灣女將田曉雯與林姿妤摘下巴黎帕運桌球女雙WD20級銀牌後，田曉雯今天又順利取得女單TT10級4強門票，確定再進帳1面獎牌，賽後她也激動落淚。

上屆東京帕運勇奪銅牌的田曉雯，這次巴黎帕運先與好友林姿妤搭檔女雙，名列頭號種子的兩人也拿下女雙WD20級銀牌。

接著田曉雯立刻迎接女單TT10級賽事，隨著16強擊敗奈及利亞女將歐巴蘇亞耶（Faith Obazuaye），她順利晉級8強，加上巴黎帕運桌球並未舉行銅牌戰，等於只要再1勝即保底獎牌。

然而，田曉雯的8強對手塔柏爾（Melissa Tapper）並不好惹，來自澳洲的她今年還曾站上巴黎奧運舞台，實力不容小覷。

但田曉雯今天前2局屢屢化解對手局點，以13比11、15比13取得聽牌，不過她在打法被研究情況下，無法充分發揮自身優勢，甚至第4局錯失多個賽點，導致戰局遭到扳平。

所幸決勝第5局田曉雯即時調整，加上教練莊紋娟不斷提醒不要急躁，最後靠著天助自助的幸運球以11比8逆轉塔柏爾，搶下4強門票，同時確定進帳本屆帕運個人第2面獎牌。

田曉雯賽後接受媒體聯訪時表示，知道這場比賽攸關是否有獎牌，所以壓力相對比較大，間接導致第3、4局不太敢出手，想要贏的心情也讓想法變得保守，「很開心成績至少跟上一屆相同，但還是有比較不好的地方，回去再跟教練討論，希望明天比賽比今天更好」。

獲勝後忍不住激動落淚，田曉雯透露，對塔柏爾比較抱歉，因為自己這場很多幸運球，致勝球也是以幸運球收尾，「很激動終於贏下來，我覺得在女雙奪牌的加持下，讓我想要更多，接下來將盡自己最大能力走到更前面」。

可惜的是，林姿妤在女單TT10級8強遭到淘汰，無緣再度站上頒獎台，不過她自評，相較於上屆東京帕運，在整體實力、心態都有明顯成長，並提到當初受到「舉重女神」郭婞淳激勵，才重新回到熱愛的桌球賽場，期許自己也能扮演相同角色。

她還說：「每個人一定都會遇到大大小小的挫折跟困難，比較困難就是往正面思考，但要相信其實我們都很強大。」