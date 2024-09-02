帕運桌球／田曉雯拚女單獎牌 對決澳洲巴黎澳運國手

中央社／ 巴黎1日電
我國桌球女雙WD20級組合田曉雯（左）和林姿妤奪得2024巴黎帕運銀牌。田曉雯將續拚女單獎牌。圖／體育署提供
我國桌球女雙WD20級組合田曉雯（左）和林姿妤奪得2024巴黎帕運銀牌。田曉雯將續拚女單獎牌。圖／體育署提供

桌球女將田曉雯今天在女單TT10級16強以3比0局數擊敗對手、晉級8強，下一戰將與澳洲選手塔柏爾正面交鋒，若順利取得4強門票，即確定獎牌入袋。

上屆東京帕運在桌球女單TT10級勇奪銅牌的田曉雯，去年一度因傷陷入嚴重低潮，不過也從中學會重新檢視自己，本屆巴黎帕運除了征戰女單外，她還與好友林姿妤搭檔女雙WD20級賽事，雖然昨天在金牌戰不敵「澳洲組合」雷麗娜、楊倩，但仍替台灣代表團進帳銀牌，並追平桌球隊史在帕運的最佳成績。

結束昨晚的女雙賽程後，田曉雯今天立刻在女單TT10級的16強亮相，不過僅花14分鐘，就以11比4、11比8、11比3橫掃奈及利亞女將歐巴蘇亞耶（FaithObazuaye），成功挺進8強。她接受媒體聯訪時透露，精神上比較疲勞，只能在場上不斷調整，讓自己盡快恢復比賽狀態。

由於巴黎帕運的桌球項目沒有銅牌戰，因此田曉雯明天8強戰將攸關是否奪牌，而她的對手塔柏爾（Melissa Tapper）來頭不小，日前更代表澳洲征戰巴黎奧運，實力不容小覷。

田曉雯指出，預期強度會更高，必須細膩地面對每顆球，「這次真的跟澳洲特別有緣，我會拚盡全力，把這段時間所有訓練成果發揮出來。」教練莊紋娟則分析，塔柏爾的球路刁鑽，預料將是一場硬仗，「應該看臨場反應的發揮。」

巴黎帕運

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