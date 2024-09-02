帕運桌球／女雙 田曉雯、林姿妤奪銀

上屆東京帕運摘下我國代表團唯一獎牌的桌球女將田曉雯，今年讓獎牌成色再升級。她和搭檔林姿妤台灣時間昨天凌晨在巴黎帕運桌球女雙WD20級金牌戰登場，寶島女將和合計握有8面金牌的澳洲華裔組合雷麗娜／楊倩激戰4局，最終雖以1：3敗陣，銀牌成績仍創合作最佳，也是中華代表團巴黎帕運目前最佳成績。

田曉雯東京帕運在桌球女單TT10級摘下銅牌，是我國代表團該屆唯一的獎牌，今年和杭州亞帕運桌球女單TT10級金牌得主兼好友的林姿妤攜手，一路闖進金牌戰。昨天凌晨面對連6屆參與帕運的雷麗娜和楊倩，寶島女將前兩局雖失守，但第三局打出5：0優勢，一路領先下以11：3扳回一城。

第四局中華隊一度取得8：6領先，但遭對手連趕3分超前，寶島女將雖在9：10時瓦解對手第一個「金牌點」，但第二次危機沒能解除，錯過將比賽逼到決勝局的機會，差一步終結中華代表團16年的「金牌荒」。

中華代表團上次奪金是2008年北京帕運健力選手林資惠，田曉雯和林姿妤雖沒能追上前輩成績，仍突破東京帕運攜手拿下第5名紀錄，兩人開心，林姿妤說：「我的搭檔真的很強大。」