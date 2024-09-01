帕運羽球／胡光秋結束巴黎之旅 持續為身障運動員發聲

台灣羽球女將胡光秋今天在女單WH1級8強以5比21、11比21不敵日本好手里見紗李奈，結束巴黎帕運之旅，不過她強調，未來將持續替身障運動員發聲。

從小在育幼院長大的胡光秋，12歲時脊椎長出腫瘤，喪失了行走能力，但她仍靠著樂觀的態度，在羽球賽場打開人生新的篇章。這次站上巴黎帕運殿堂，胡光秋除了征戰女單外，還與楊伊宸搭檔女雙，其中女單挺進8強，可惜最後以直落2敗給頭號種子里見紗李奈，結束本屆帕運之旅。

胡光秋接受媒體聯訪時表示，晉級8強已經比想像中地好，加上平常比較沒有機會感受到現場球迷氛圍，因此很感激不論輸贏都獲得很大支持，尤其早上獲勝後還得到致勝的球，對她來說相當有意義，「我有帶一個盒子，回去會註明這顆球的意義，放在我的房間，代表自己在這個賽場奮鬥過」。

隨著體育暨運動發展部籌備小組的成立，胡光秋名列籌備小組的諮詢委員，同時是唯一的帕運選手代表，她提到這次巴黎帕運從很多選手身上感受到需要被幫助，本身也是運動員身分，期望透過與其他選手的交流，扮演替身障運動員發聲的角色，達到平等、平權目標。

有趣的是，胡光秋平時在法國巴黎銀行工作，這次也有巴黎的同事特地來幫她加油，胡光秋向中央社記者透露，其實賽前同事有傳訊息，但自己專注在訓練上，所以沒有注意到，「找時間可能會去總部一趟，畢竟受到很多幫助」。

上屆東京帕運勇闖4強的羽球好手方振宇，今天則在男單SU級分組賽最終戰以14比21、18比21落敗，無緣取得8強門票，他自評備戰狀態很好，可惜結果不如預期，但這就是競技運動的意義，自己也從中獲取經驗，成為未來進步的養分，「你也不知道要多努力才能上頒獎台，所以必須一直努力」。