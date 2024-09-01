帕運桌球／田曉雯、林姿妤 保銀拚首金

巴黎帕運我國桌球女雙組合田曉雯／林姿妤，昨天在ＷＤ２０組四強賽，遭遇波蘭名將組合柏迪卡／佩克，最終仍是以十一比七、十一比六、十一比四直落三勝出，至少銀牌入袋，並搶下金牌戰門票，兩人於台灣時間今天凌晨爭奪中華代表團本屆首金以及桌球隊史上首金。

上屆東京帕運拿下桌球單打銅牌的田曉雯，今年巴黎帕運與林姿妤再度組成雙打挑戰ＷＤ２０組賽事，而身為大會第一種子的兩人在首輪輪空後，八強賽則是先擊敗土耳其組合，晉級四強後也確定銅牌保底。

而昨天下午登場的四強賽，田曉雯／林姿妤則是遭遇合起來手握八面帕運金牌的波蘭組合柏迪卡／佩克，盡管對手經驗老到，柏迪卡更是從十五歲起就參加帕運並在雅典奪下單打金牌佳績，但正值當打之年的田曉雯／林姿妤表現更是搶眼，在三局賽事中一路領先對手，最終以直落三搶下金牌戰門票，已至少是銀牌。

今天凌晨登場的金牌戰田曉雯／林姿妤將面臨澳洲華裔球員的雷麗娜／楊倩的考驗，在東京帕運前都代表中國大陸參賽的兩人，同樣已經在帕運拿下過八面金牌。而田曉雯／林姿妤如能取勝，不僅能進帳代表團今年首面金牌，更將會是桌球隊在帕運的史上首金。

至於在羽球賽場上，四十四歲的胡光秋昨天在ＷＨ１組分組賽最後一戰遭遇巴西對手紹薩，最終以廿一比十七、廿一比十一直落二勝出，收下分組賽第二勝，順利晉級到八強淘汰賽。

開幕典禮擔任我國代表團掌旗官的劉雅婷在女子標槍Ｆ１３組決賽，以個人本季最佳的三十二公尺七六拿下第六名，金牌則由中國大陸選手趙玉萍以破自己世界紀錄的四十七公尺○六拿下。