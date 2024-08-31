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帕運桌球／女雙田曉雯、林姿妤 挑戰台灣睽違16年帕運金牌

中央社／ 巴黎31日電
台灣桌球女將田曉雯、林姿妤今天挺進巴黎帕運女雙WD20級金牌戰，有望爭奪台灣代表團睽違16年的帕運金牌，林姿妤透露，最後1場將盡全力發揮。圖／體育署提供
台灣桌球女將田曉雯、林姿妤今天挺進巴黎帕運女雙WD20級金牌戰，有望爭奪台灣代表團睽違16年的帕運金牌，林姿妤透露，最後1場將盡全力發揮。圖／體育署提供

台灣桌球女將田曉雯、林姿妤今天挺進巴黎帕運女雙WD20級金牌戰，有望爭奪台灣代表團睽違16年的帕運金牌，林姿妤透露，最後1場將盡全力發揮。

田曉雯在上屆東京帕運桌球女單TT10級勇奪銅牌，這次巴黎帕運除了征戰單打，還與去年杭州亞帕運桌球女單TT10級金牌兼好友林姿妤搭檔女雙，兩人名列賽會頭號種子，首輪輪空保送8強，加上昨役力退「土耳其組合」狄米爾（Merve Demir）、卡瓦斯（Neslihan Kavas），不僅順利挺進4強，還確定保底1面銅牌。

4強戰面對第3種子「波蘭組合」帕提卡（Natalia　Partyka）、裴克（Karolina Pek），田曉雯、林姿妤今天維持住前役的專注度，加上果斷執行賽前制定的策略，同時把握對手的弱點攻擊，因此最後以11比7、11比6、11比4帶走比賽勝利，並取得金牌戰門票，將在法國當地時間31日晚上對決「澳洲組合」雷麗娜、楊倩。

上次台灣選手在帕運摘金已經是2008年北京帕運的健力選手林資惠，如今田曉雯、林姿妤除了有望挑戰生涯在帕運及台灣代表團在本屆巴黎帕運的首金，也要力拚台灣代表團睽違12年的帕運金牌。

林姿妤接受媒體聯訪時透露，對兩人來說增添很多信心，希望一樣維持這樣的狀態，「最後1場雙打我會盡力做到最好。」田曉雯則表示，經歷昨天的比賽後，比較能夠抓到節奏，金牌戰就是針對不足之處修正，「稍後練習再加強一下，讓自己準備更充足。」

巴黎帕運 田曉雯

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