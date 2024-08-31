帕運跆拳道／開張銅牌 蕭翔文帶教練圓夢

我國帕拉跆拳道好手蕭翔文昨在巴黎帕運男子Ｋ四十四級五十八公斤級賽事，一路挺進到四強後不敵最終摘金的以色列名將亞素，不過蕭翔文最終仍在銅牌戰擊退西班牙好手，為中華代表團進帳本屆賽事首面獎牌，還因為在場上展現運動家精神獲得場邊觀眾的喝采。

大學時期因為車禍導致右手臂神經叢損傷，跆拳道國手因而夢碎的蕭翔文，一度灰心離開跆拳道擂台，但在家人的鼓勵下，逐漸走出陰霾，並在教練、前亞運銀牌國手吳燕妮帶領下，去年在杭州亞帕運奪得金牌。

首度爭戰帕運賽場的蕭翔文，不僅在十六強賽大勝阿富汗對手，八強賽面對四十三歲的法國地主老將孔格，更主動為雙手不便的對手撿起掉落地上的護齒套，讓他贏得現場觀眾的喝采。

對於昨天場上的貼心舉動，以及四強賽敗北時臉上仍是掛著笑容，蕭翔文賽後解釋，這就是帕運精神的展現，「我想運動家精神就是這樣」，無論輸贏都要互相扶持，不管最後勝利屬誰，兩人都非常尊重彼此，這才是帕運該有的樣子。

而蕭翔文這次在帕運奪牌，也是為吳燕妮一圓在運動員最高殿堂奪牌的夢想，賽後兩人一同拿著會旗繞場。

談到傷後仍繼續踏上帕拉跆拳道這條路，蕭翔文除了慶幸自己的堅持，也感謝教練的辛勞，「我覺得教練很辛苦，放棄很多陪伴家人的時間」，相約四年後洛杉磯帕運，獎牌一定要升級成金牌。