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帕運桌球／田曉雯林姿妤拚帕運女雙金牌戰 盼維持專注

中央社／ 巴黎30日電
巴黎帕運台灣桌球女雙組合田曉雯（左）、林姿妤（右）30日順利晉級WD20級4強戰，確定保底銅牌，將力拚金牌戰門票。（教育部體育署提供）
巴黎帕運台灣桌球女雙組合田曉雯（左）、林姿妤（右）30日順利晉級WD20級4強戰，確定保底銅牌，將力拚金牌戰門票。（教育部體育署提供）

桌球女子雙打國手田曉雯、林姿妤今天挺進巴黎帕拉林匹克運動會女雙WD20級4強戰，確定保底1面銅牌，明天將力拚金牌戰門票。田曉雯表示，希望維持這場的專注度。

田曉雯在上屆東京帕運桌球女單TT10級勇奪銅牌，巴黎帕運除征戰單打，還與去年杭州亞帕運桌球女單TT10級金牌得主兼好友林姿妤搭檔女雙，兩人名列賽會頭號種子，首輪輪空保送8強，加上巴黎帕運桌球項目未舉行銅牌戰，只要挺進4強就保底1面銅牌。

田曉雯、林姿妤8強戰面對「土耳其組合」狄米爾（Merve Demir）、卡瓦斯（Neslihan Kavas），成功克服賽前緊張，不斷給予對手壓力，以11比7、11比6取得聽牌優勢，即使第3局遭遇亂流，但兩人狀況即時回穩，最後再以11比8搶下勝利，提前預約至少銅牌。

教練王明月告訴中央社記者，田曉雯、林姿妤賽前壓力確實很大，昨天晚間有針對對手制定策略，搭配之前情蒐，這場發揮有一定水準，策略執行到位，戰術銜接也配合得很好。

田曉雯說，一開始等待較緊張，但一下場比賽立刻進入狀態，「對我們來講第1場都會比較困難」，不確定現場氛圍、手感，闖過第1關就有點底；林姿妤表示，確實感覺身體較緊繃，但兩人一直積極溝通，也都能在場上即時調整。

明天將與「波蘭組合」帕提卡（Natalia Partyka）、裴克（Karolina Pek）爭奪金牌戰門票，田曉雯說，希望保持跟剛才一樣的緊湊節奏與專注度，稍後回去也會研究對手。

巴黎帕運

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