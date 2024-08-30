巴黎帕運／難民隊奪史上首面獎牌 25歲阿富汗女將為女性爭自由

阿富汗跆拳道獨臂女將胡達迪昨天為帕運難民隊拿下史上第一面獎牌，也是首位在奧運與帕運中奪牌的阿富汗女性，深具意義。她在賽後表示，「獎牌獻給阿富汗與難民女性，盼為國家爭取自由」。

阿富汗跆拳道獨臂女將胡達迪（Zakia Khudadadi）作為帕運難民代表隊成員，昨天在巴黎帕運上以9：1扳倒土耳其選手勇奪K44級47公斤級銅牌，成為第一位在帕運中奪得獎牌的帕運難民隊選手。

這是一面超越運動表現的獎牌，它寫下了歷史，背後隱藏了深刻的故事、無數人顛沛的生命，以及阿富汗女性受到限制與打壓下令人敬佩的奮鬥精神。

3年前，出生時就少了左臂的胡達迪面對人生安全威脅與對女性權益的迫害，逃離阿富汗塔利班政權，落腳法國。

現年25歲的她，在巴黎大皇宮出場時，受到現場法國觀眾長時間且熱烈的歡呼，現在她在法國接受訓練，本身也是法國隊的一員。

獲勝後她難掩興奮之情，將頭盔拋向空中歡呼，並奔向教練的懷中。賽後她向法媒表示，「獎牌獻給所有阿富汗女孩和女性，以及世界上所有難民女性」，對她而言，這就是參賽的目的。

胡達迪指出，「在我的國家，沒有任何參與運動、上學，以及其他事情的可能性，但希望面對阿富汗的政治困境，我們能共同為祖國爭取自由」。

「我知道如今我是一名戰士，很幸運能在法國，和法國隊、難民隊並肩作戰，擁有最棒的教練，他們幫了我很多，我們一起拿下了獎牌」。

胡達迪說，「我來自一個很艱困的國家... 我確定所有阿富汗人都在電視上看到我，我想有了這枚獎牌，我們更有力量對抗塔利班、政策，以及阿富汗限制的所有東西」。拿下這個深具意義的獎牌，她笑著表示，「是美夢成真」。

法國隊經理拉柯斯特（Louis Lacoste）賽前向巴黎人報（Le Parisien）表示，「3年來她每天和我們一起訓練，我們都將她視為法國的一份子」。

當初發現胡達迪檔案並為她向法國求援的是阿富汗和伊朗婦女人權工作者羅比歐（Fahimeh Robiolle）。她回憶說，「當我們救出她時，她已經好幾天沒吃東西了。所幸法國議員和部長聽到了我的呼求」。

2021年中，美軍正撤出阿富汗，局勢動盪，胡達迪好不容易趕上東京奧運，但未拿下獎牌。羅比歐指出，東京奧運後，她選擇來到法國。

出身少數民族哈扎拉（Hazara），胡達迪在阿富汗遭到迫害，生命受威脅，而如今她無法返回自己的祖國，更無法代表自己的國家出戰。

阿富汗局勢複雜，女性地位尤其受到嚴重壓迫，工作和旅行受到嚴格限制，也被剝奪接受中、高等教育的權利。