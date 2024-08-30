巴黎帕運／首日地主國摘金 中國獎牌榜領先
巴黎帕拉林匹克運動會多項賽事今天陸續頒發金牌，法國游泳選手狄迪耶（Ugo Didier）在拉第凡斯體育館（La DefenseArena）觀眾狂喜之下，為地主國拿下首面帕運金牌。
法新社報導，帕運強國中國在上屆東京帕運拿下96面金牌，本屆則由自由車手李樟煜和王小梅在巴黎率先奪金。中國也奪得2面游泳金牌，在獎牌榜上領先。
地主選手狄迪耶先天患有畸形足而減少使用雙腿，他今天在法國觀眾的熱情助威下，奪得S9級400公尺自由式金牌，讓人聯想到法國泳壇新星馬向（LeonMarchand）在巴黎奧運拿下4面金牌的情景。
22歲的狄迪耶以4分12秒55完賽，領先義大利選手巴拉姆（Simone Barlaam）1.5秒。
來自巴西的嘉布瑞爾辛諾（Gabrielzinho）贏得男子S2級100公尺仰泳冠軍，這名沒有手臂且腿部萎縮的22歲選手贏得生涯第3面帕運金牌。
義大利游泳選手伯西亞多（Francesco Bocciardo）和吉里（Carlotta Gilli）展開了備受矚目的多面游泳金牌爭奪戰，兩人分別在男子S5級200公尺自由式和女子S13級100公尺蝶式成功衛冕。
射箭、坐式排球、輪椅籃球、輪椅橄欖球、羽毛球、盲人門球（視障者以手傳接球的足球形式比賽）和地板滾球（一種保齡球的比賽形式）等項目也已開打。
男子輪椅籃球的衛冕冠軍美國隊與英國隊皆迅速取得首勝。美國在與西班牙的硬仗中以66比56勝出；3年前在東京帕運摘銅的英國則以76比55打敗德國。英國在東京帕運獎牌榜僅次於中國，列居第2。
輪椅橄欖球方面，英國以58比55戰勝世界冠軍澳洲，旗開得勝。
場地自由車、桌球和跆拳道比賽獎牌也已逐一頒發。
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