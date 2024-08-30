快訊

任民眾黨緊急應變召集人 黃國昌：現不存在代理主席問題

遊客雪崩銳減…墾丁觀光靠什麼賺？業者揭「新金主」：1晚賺2萬

巴黎帕運／首日地主國摘金 中國獎牌榜領先

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導
法國游泳選手狄迪耶。法新社
法國游泳選手狄迪耶。法新社

巴黎帕拉林匹克運動會多項賽事今天陸續頒發金牌，法國游泳選手狄迪耶（Ugo Didier）在拉第凡斯體育館（La DefenseArena）觀眾狂喜之下，為地主國拿下首面帕運金牌。

法新社報導，帕運強國中國在上屆東京帕運拿下96面金牌，本屆則由自由車手李樟煜和王小梅在巴黎率先奪金。中國也奪得2面游泳金牌，在獎牌榜上領先。

地主選手狄迪耶先天患有畸形足而減少使用雙腿，他今天在法國觀眾的熱情助威下，奪得S9級400公尺自由式金牌，讓人聯想到法國泳壇新星馬向（LeonMarchand）在巴黎奧運拿下4面金牌的情景。

22歲的狄迪耶以4分12秒55完賽，領先義大利選手巴拉姆（Simone Barlaam）1.5秒。

來自巴西的嘉布瑞爾辛諾（Gabrielzinho）贏得男子S2級100公尺仰泳冠軍，這名沒有手臂且腿部萎縮的22歲選手贏得生涯第3面帕運金牌。

義大利游泳選手伯西亞多（Francesco Bocciardo）和吉里（Carlotta Gilli）展開了備受矚目的多面游泳金牌爭奪戰，兩人分別在男子S5級200公尺自由式和女子S13級100公尺蝶式成功衛冕。

射箭、坐式排球、輪椅籃球、輪椅橄欖球、羽毛球、盲人門球（視障者以手傳接球的足球形式比賽）和地板滾球（一種保齡球的比賽形式）等項目也已開打。

男子輪椅籃球的衛冕冠軍美國隊與英國隊皆迅速取得首勝。美國在與西班牙的硬仗中以66比56勝出；3年前在東京帕運摘銅的英國則以76比55打敗德國。英國在東京帕運獎牌榜僅次於中國，列居第2。

輪椅橄欖球方面，英國以58比55戰勝世界冠軍澳洲，旗開得勝。

場地自由車、桌球和跆拳道比賽獎牌也已逐一頒發。

巴黎帕運

延伸閱讀

法起訴Telegram創辦人 554萬交保禁離境

帕運游泳／陳睿琳百米蝶泳摘銀 香港隊首面獎牌

蕭翔文巴黎帕運跆拳道摘銅 卓榮泰鄭麗君獻祝福

Telegram執行長被捕 馬克宏為給予法國國籍辯護

相關新聞

帕運跆拳道／進帳代表團首牌 蕭翔文放眼洛杉磯摘金

我國跆拳道選手蕭翔文今天凌晨在巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤量級銅牌戰，以16：8踢退西班牙選手畢雅羅勃斯（Joel...

巴黎帕運／首日地主國摘金 中國獎牌榜領先

巴黎帕拉林匹克運動會多項賽事今天陸續頒發金牌，法國游泳選手狄迪耶（Ugo Didier）在拉第凡斯體育館（La Defe...

帕運游泳／陳睿琳百米蝶泳摘銀 香港隊首面獎牌

巴黎帕運於本港時間30日凌晨舉行女子S14級100米蝶泳賽事，陳睿琳以打破亞洲紀錄的佳績勇奪銀牌，亦是港隊於本屆帕運會首...

帕運跆拳道／蕭翔文放開來打摘銅 談暖心舉動是貫徹運動家精神

台灣跆拳道好手蕭翔文在巴黎帕運男子K44級58公斤級摘下銅牌，替台灣代表團勇奪首面獎牌，他認為輸贏不是重點，只要與對手互...

帕運跆拳道／成龍任頒獎嘉賓 蕭翔文：他問我是台灣人嗎？

台灣跆拳道好手蕭翔文如願站上巴黎帕運頒獎台，有趣的是頒獎嘉賓正是香港武打明星成龍，讓蕭翔文感到不可思議，「他還問我是台灣...

帕運跆拳道／蕭翔文奪銅 教練吳燕妮淚謝恩師蔡明志

看著愛徒蕭翔文在巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤級摘下銅牌，教練吳燕妮感性表示，感謝恩師蔡明志當初指導，「不然我可能沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。