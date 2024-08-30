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帕運跆拳道／成龍任頒獎嘉賓 蕭翔文：他問我是台灣人嗎？

中央社／ 巴黎30日電
台灣跆拳道好手蕭翔文如願站上巴黎帕運頒獎台，有趣的是頒獎嘉賓正是香港武打明星成龍。 路透
台灣跆拳道好手蕭翔文如願站上巴黎帕運頒獎台，有趣的是頒獎嘉賓正是香港武打明星成龍。 路透

台灣跆拳道好手蕭翔文如願站上巴黎帕運頒獎台，有趣的是頒獎嘉賓正是香港武打明星成龍，讓蕭翔文感到不可思議，「他還問我是台灣人嗎？」

去年勇奪杭州亞帕運金牌的蕭翔文，在本屆巴黎帕運雖然4強不敵以色列勁敵亞蘇爾（Asaf Yasur），但最後在銅牌戰仍以16比8擊敗西班牙選手畢雅羅勃斯（Joel Martin Villalobos），不僅順利站上頒獎台，更幫助台灣代表團進帳本屆帕運首面獎牌。

有趣的是，香港武打明星成龍也受邀擔任頒獎嘉賓，蕭翔文笑說，在集合準備頒獎時，成龍就有主動找大家聊天，一開始覺得有點不可思議，等到成龍真的講話才確定是本人，「他看到我的衣服上寫中華台北，就問我是台灣人嗎？然後好奇我們練了多久之類的。」

教練吳燕妮接受中央社採訪時透露，自從蕭翔文因為車禍導致手受傷後，明顯感覺得到他的自信心各方面都很低落，但現在蕭翔文踏上帕拉領域，開始找到自己的目標與方向，吳燕妮表示，「感覺整個人活過來，雖然手的殘疾還是在，可是心態跟以前很不一樣。」

吳燕妮認為，受傷對蕭翔文來說是心中深層的痛，但這塊帕運銅牌絕對給予一定程度的肯定，「我覺得他應該很有成就感，相信也從這個過程中理解人生有高潮、低潮，至少他透過這一路的機遇、努力，又重新活過來一次，也感謝體育署，甚至讓我們進駐國訓中心。」

蕭翔文在銅牌戰獲勝後，攜手吳燕妮上台繞場，一圓恩師在選手時期無緣的奧運夢，蕭翔文更霸氣表示，期待再拚2028洛杉磯帕運，「獎牌的成色一定要升級，希望能夠變成亮晶晶的金牌。」

巴黎帕運

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