帕運跆拳道／蕭翔文奪銅 教練吳燕妮淚謝恩師蔡明志

看著愛徒蕭翔文在巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤級摘下銅牌，教練吳燕妮感性表示，感謝恩師蔡明志當初指導，「不然我可能沒辦法這樣帶翔文」。

吳燕妮過去也是跆拳道國手，曾在2006年杜哈亞運獲得銀牌，當時的指導教練剛好就是蔡明志，具備國家隊總教練經歷的他，本屆巴黎帕運在體育署副署長洪志昌的邀請下，加入蕭翔文的團隊，主要負責情蒐工作，同時扮演安定角色，形成「三代同堂」傳承的有趣畫面。

洪志昌接受中央社採訪時表示，今年4、5月到中正大學關注蕭翔文的備戰狀況，評估在情蒐分析需要加強的情況下，因此找來2004雅典奧運朱木炎、陳詩欣奪金負責情蒐的蔡明志，「我認為他的情蒐分析經驗豐富，他也義不容辭就來協助，而吳燕妮看到她的老師來幫忙也很開心」。

吳燕妮接受中央社採訪時透露，恩師蔡明志雖然名義上的情蒐，但實際上不論什麼疑難雜症都能請教，就像一本百科全書，「聽到教練要來的當下，巴不得他趕快來」。蔡明志打趣表示，感受到吳燕妮承受的壓力，「這趟好像不只輔導選手，還要幫忙輔導教練」。

選手生涯最低潮時期被蔡明志拉了一把，如今輪到吳燕妮帶著蕭翔文從低潮到站上帕運的頒獎台，回憶起這段日子，她忍不住淚崩表示：「我有當面跟蔡教練講過，如果沒有他以前這樣對我，我現在應該沒辦法這樣帶翔文，因為當教練要付出很多時間，甚至沒空陪家人。」

幫助蕭翔文備戰的這條路上，吳燕妮透露，捨棄了很多東西，因此非常感謝老公的付出，「我一直跟他請假，讓他必須承擔照顧孩子的重責大任」。不過，跟著蕭翔文拿著會旗繞場，吳燕妮圓滿了未能達到的奧運夢，「一切都很值得，感覺很像一場夢」。