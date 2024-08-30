帕運跆拳道／蕭翔文放開來打摘銅 談暖心舉動是貫徹運動家精神

台灣跆拳道好手蕭翔文在巴黎帕運男子K44級58公斤級摘下銅牌，替台灣代表團勇奪首面獎牌，他認為輸贏不是重點，只要與對手互相扶持，「就是運動家精神。」

從國小開始接觸跆拳道，蕭翔文一路拚戰到大學，沒想到卻在一次國手選拔前發生車禍，導致右手臂神經叢損傷，一度讓跆拳道國手夢碎。不過後來在因緣際會下，他以帕拉選手身分重回跆拳道賽場，更在去年杭州亞帕運拿下男子K44級58公斤級金牌。

如今攜手教練吳燕妮站上巴黎帕運殿堂，蕭翔文一路挺進男子K44級58公斤級的4強，可惜不敵以色列勁敵亞蘇爾（Asaf Yasur），無緣爭奪金牌，不過最後在銅牌戰仍以16比8擊敗西班牙選手畢雅羅勃斯（JoelMartin Villalobos），順利幫助台灣代表團進帳本屆帕運首面獎牌。

蕭翔文賽後接受媒體聯訪時表示，雖然沒有達到期望的金牌，但還是很開心拿到銅牌，唯一遺憾的是對戰以色列選手亞蘇爾未能即時調整好，加上一度以為電子護具出現感應不好的狀況，導致開始懷疑自己，進而變得沒有信心，「我覺得還是要把自己調整好，可惜沒辦法達到期望值。」

抱著放開來打的心態面對銅牌戰，蕭翔文透露，因為剛好是最後1場了，就是盡力表現，得到成就也是自己的，「我覺得全部歸零，想著說歸零重來，反正就最差就這樣了，努力爭取自己想要的成就。」

值得一提的是，蕭翔文在8強戰面對地主選手孔格（Bopha Kong），在對手不慎護齒掉落情況下，他還貼心幫忙對手裝上，蕭翔文認為，運動家精神就是這樣，做到的是互相扶持，而且不論輸贏彼此都是喜悅的，「因為這是運動會」。