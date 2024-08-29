帕運跆拳道／蕭翔文晉級4強 貼心幫法國對手裝護齒

台灣跆拳道好手蕭翔文順利挺進巴黎帕運男子K44級58公斤級4強，有趣的是法國選手孔格在賽事中不慎護齒掉落，而蕭翔文還幫忙裝上，成為此役暖心一幕。

去年在杭州亞帕運贏得金牌的蕭翔文今天如願站上夢寐以求的帕運舞台，目標幫助台灣代表團進帳本屆巴黎帕運的首面獎牌，今天首戰16強面對實力有段落差的阿富汗選手丹尼許（Ebrahim Danishi），蕭翔文展現堅強的進攻能力，讓對手疲於奔命，以37比7提前結束比賽。

8強則是迎戰43歲的地主資深選手孔格（BophaKong），在滿場觀眾的鼓譟下，蕭翔文並未因此怯場，依舊發揮不俗的進攻，而且不斷給予對手壓力，迅速建立領先優勢，最後再以22比1順利晉級4強，下一輪將強碰以色列勁敵亞蘇爾（Asaf Yasur），爭奪金牌戰門票。

有趣的是，孔格在賽事中不慎護齒掉落，讓比賽被迫暫停一段時間，而蕭翔文不僅幫忙尋找護齒，還貼心幫忙對手裝上，展現十足運動家精神，同時成為此役最暖心的一幕。