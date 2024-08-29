巴黎帕運／開幕 「光之城」再燃聖火 11天激烈競賽開跑

巴黎帕運今天舉行開幕式，正式開啟為期11天的激烈競賽。本屆帕運與7月在塞納河（River Seine）畔舉行的奧運相同，開幕式首次選在遠離主場館的地方進行。

法新社報導，相對於7月26日奧運開幕的傾盆大雨，巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）開幕當天天氣溫和宜人。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出席在巴黎協和廣場（Place de la Concorde）舉行的開幕式。

帕運開幕將隨聖火點燃達到高潮，聖火台自從在奧運首次亮相以來，已經成為巴黎非常受歡迎的景點。

明天各項比賽開始時，新一代帕運選手與經驗豐富的老將，均會在許多曾經舉辦奧運的場館中競爭。

舉行至9月8日的帕運，將會利用35座奧運場館中的18座，其中大皇宮（Grand Palais）廣受好評，擊劍與跆拳道項目就是在它那華麗的屋頂下進行。

拉德芳斯體育館（La Defense Arena）將再次舉辦游泳比賽；田徑也會在法蘭西運動場（Stade de France）的紫色跑道上進行。

自奧運以來，帕運低迷的門票銷售已有回升，250萬張門票已售出超過200萬張，一些場館門票也均售罄。

帕運聖火在帕運發源地英國的斯托克曼德維爾（Stoke Mandeville）醫院點燃，經由英法海底隧道（Channel Tunnel）傳至法國，然後繞行法國各城市。

中國向來是帕運強國，這次它也將派出一支壯盛的隊伍。中國在3年前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延遲的東京帕運以96金稱霸獎牌榜，英國則以41金名列第2。

地主法國隊在2021年贏得11面金牌，希望趁著奧運代表隊的成功，在帕運也能大幅進步。法國在上次帕運排名第14。

烏克蘭傳統上是帕運強國，儘管國內與俄羅斯的戰爭愈演愈烈，賽事準備工作面臨挑戰，但仍派出由140名選手組成的代表隊，參加了17個項目。

俄羅斯與白俄羅斯共派出96名運動員，由於入侵烏克蘭之故，他們將以中立身分參賽，同時禁止參加開幕與閉幕式。

帕運傳達的訊息遠比單純的比賽更為廣泛，國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（AndrewParsons）今年稍早表示，他希望巴黎帕運的舉辦，能將身障人士面臨的問題重新置於全球首位。