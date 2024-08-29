快訊

颱風前夕爬富士山！台遊客「跌倒被背下山」 日網怒：該收救援費

MLB／大谷翔平首局首打席開砲 42轟穩居國聯全壘打王

進水的iPhone靠「2分鐘都市傳說」有用嗎？手機實測排水功能曝光

巴黎帕運／開幕 「光之城」再燃聖火 11天激烈競賽開跑

中央社／ 法新社巴黎28日綜合外電報導
This handout photograph taken and released by OIS/IOC on August 28, 2024, shows (from LtoR) France's paralympic torchbearers, Nantenin Keita, Alexis Hanquinquant join Charles-Antoine Kaoukou, Fabien Lamirault and Elodie Lorandi holding the flame in front of the Paris 2024 Paralympic Games cauldron during the Paris 2024 Paralympic Games Opening Ceremony at the Jardin des Tuileries (Tuileries Garden) in Paris. (Photo by Adrian DENNIS / OIS/IOC / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT
This handout photograph taken and released by OIS/IOC on August 28, 2024, shows (from LtoR) France's paralympic torchbearers, Nantenin Keita, Alexis Hanquinquant join Charles-Antoine Kaoukou, Fabien Lamirault and Elodie Lorandi holding the flame in front of the Paris 2024 Paralympic Games cauldron during the Paris 2024 Paralympic Games Opening Ceremony at the Jardin des Tuileries (Tuileries Garden) in Paris. (Photo by Adrian DENNIS / OIS/IOC / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / OIS/IOC " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS 法國新聞社

巴黎帕運今天舉行開幕式，正式開啟為期11天的激烈競賽。本屆帕運與7月在塞納河（River Seine）畔舉行的奧運相同，開幕式首次選在遠離主場館的地方進行。

法新社報導，相對於7月26日奧運開幕的傾盆大雨，巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）開幕當天天氣溫和宜人。法國總統馬克宏（Emmanuel　Macron）出席在巴黎協和廣場（Place de la Concorde）舉行的開幕式。

帕運開幕將隨聖火點燃達到高潮，聖火台自從在奧運首次亮相以來，已經成為巴黎非常受歡迎的景點。

明天各項比賽開始時，新一代帕運選手與經驗豐富的老將，均會在許多曾經舉辦奧運的場館中競爭。

舉行至9月8日的帕運，將會利用35座奧運場館中的18座，其中大皇宮（Grand Palais）廣受好評，擊劍與跆拳道項目就是在它那華麗的屋頂下進行。

拉德芳斯體育館（La Defense Arena）將再次舉辦游泳比賽；田徑也會在法蘭西運動場（Stade de France）的紫色跑道上進行。

自奧運以來，帕運低迷的門票銷售已有回升，250萬張門票已售出超過200萬張，一些場館門票也均售罄。

帕運聖火在帕運發源地英國的斯托克曼德維爾（Stoke Mandeville）醫院點燃，經由英法海底隧道（Channel Tunnel）傳至法國，然後繞行法國各城市。

中國向來是帕運強國，這次它也將派出一支壯盛的隊伍。中國在3年前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延遲的東京帕運以96金稱霸獎牌榜，英國則以41金名列第2。

地主法國隊在2021年贏得11面金牌，希望趁著奧運代表隊的成功，在帕運也能大幅進步。法國在上次帕運排名第14。

烏克蘭傳統上是帕運強國，儘管國內與俄羅斯的戰爭愈演愈烈，賽事準備工作面臨挑戰，但仍派出由140名選手組成的代表隊，參加了17個項目。

俄羅斯與白俄羅斯共派出96名運動員，由於入侵烏克蘭之故，他們將以中立身分參賽，同時禁止參加開幕與閉幕式。

帕運傳達的訊息遠比單純的比賽更為廣泛，國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（AndrewParsons）今年稍早表示，他希望巴黎帕運的舉辦，能將身障人士面臨的問題重新置於全球首位。

巴黎帕運

延伸閱讀

巴黎帕運／開幕式進場 主持人：中華台北就是台灣

帕運／中華代表團12人參與開幕 蕭翔文拚第一面牌

巴黎帕運／特製西裝無緣開幕式亮相 蔡奕琳有點遺憾

巴黎改變了梵谷 轉型作「停泊船隻」拍賣估9億可望破紀錄

相關新聞

巴黎帕運／中華代表團12人參與開幕 蕭翔文拚第一面牌

2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會台灣時間今天凌晨開幕，中華代表團以字母T排序，出場順序第150，由桌球新星陳柏諺、...

巴黎帕運／開幕 「光之城」再燃聖火 11天激烈競賽開跑

巴黎帕運今天舉行開幕式，正式開啟為期11天的激烈競賽。本屆帕運與7月在塞納河（River Seine）畔舉行的奧運相同，...

巴黎帕運／吉祥物弗里吉搞笑模樣瘋傳 意外成開幕焦點

巴黎帕拉林匹克運動會28日舉行盛大開幕式，現場表演與景觀設計令人驚艷。不過意外成為焦點的，是在舞台上熱舞、玩遊戲的10多...

巴黎帕運／開幕式進場 主持人：中華台北就是台灣

巴黎帕運在法國當地時間28日舉行開幕式，台灣代表團名列第150個進場的國家，進場時場邊響起歡呼聲。法國電視台轉播主持人在...

巴黎帕運／特製西裝無緣開幕式亮相 蔡奕琳有點遺憾

台灣羽球好手蔡奕琳即將踏上巴黎帕運舞台，不過帶著特製款西裝的她，卻因賽程未能如願參加開幕式，留下一點小遺憾，但她也樂觀表...

巴黎帕運／膳食公寓大獲好評 台灣選手被家鄉味感動

教育部政務次長張廖萬堅今天前往視察巴黎帕運台灣代表團運動中心、膳食公寓，他透露選手被膳食公寓提供的家鄉味感動，也給選手再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。