巴黎帕運／吉祥物弗里吉搞笑模樣瘋傳 意外成開幕焦點

巴黎帕拉林匹克運動會28日舉行盛大開幕式，現場表演與景觀設計令人驚艷。不過意外成為焦點的，是在舞台上熱舞、玩遊戲的10多隻弗里吉人偶，畫面在社群媒體瘋傳，搞笑模樣大受歡迎。

巴黎帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）28日晚間在巴黎協和廣場舉行開幕式，以擁有逾3000年歷史的埃及盧克索方尖碑為中心架起主舞台。

選手與代表團晚間8點從凱旋門出發，行經有世界最美大道之稱的香榭大道，走向儀式舉辦場地協和廣場，遠方背景則是閃著紅光的艾菲爾鐵塔，法式浪漫展露無遺。

然而除了充滿力與美的創意表演橋段，帕運開幕的意外焦點，是等待各國代表團陸續進場時，10多隻在主舞台上「玩耍」的2024巴黎奧運吉祥物「弗里吉」（Phryges）人偶。

他們除了和進場選手揮手外，還炒熱了現場氣氛。人偶在舞台上玩起了一二三木頭人、波浪舞、轉圈圈等各種遊戲，或在現場DJ旁熱舞、湊熱鬧，還有有眼尖觀眾發現有弗里吉手裡拿著爆米花等逗趣道具。

吉祥物弗里吉可愛搞笑，甚至有點「做自己」的模樣逗得觀眾開懷大笑，被許多現場觀眾拍攝下來。社群平台X點進開幕式標籤，馬上就可以看到大批網友分享的弗里吉影片。

網友紛紛說道，「好險今天有去現場，否則電視不會轉播這麼有趣的畫面」。影片與照片在社群媒體上掀起討論熱潮，X甚至還出現了phryge的標籤。

帳號名為Bullesdeflo的網友在分享他的弗里吉現場照時寫道，「我們不太清楚他們在幹嘛，但他們感覺玩得很開心，這是最重要的」。觀眾把現場稱為「弗里吉國度」，不過也有看轉播的網友在下方留言說，「他們那麼重要，我們卻什麼都沒看到，不公平！」

有現場的外國觀眾用英文在貼文中分享10多隻弗里吉圍著方尖碑神秘繞圈的影片，並表示，「我可以看這個好幾個小時」。也有網友大喊，「對我來說，賽事回來了，就代表弗里吉也回來了！」

台灣代表團名列第150個進場的國家，主持人再次以較其他代表隊更長的時數特別介紹台灣，表示「他們的旗幟是中華台北，但就是台灣。不過參與體育活動時，就會以『中華台北』稱呼」。

帕運開幕式表演與身障舞者合作，在方尖碑下的主舞台展現力量與勇氣。聖火交接點燃，儀式順利在歡樂溫馨的氣氛下結束，也為巴黎帕運正式揭開序幕。