帕運輪椅籃球日本惜敗美國奪銀 創史上最佳成績
東京帕運今天進行最後一天賽事，日本輪椅籃球男子代表隊在冠軍戰以60比64些微差距不敵美國獲得銀牌，拿下日本在這個項目的史上首面獎牌，創歷史最佳紀錄。
日本朝日新聞報導，美國隊繼2016年里約帕運後，再度在這個項目奪金。
日本隊今天在比賽第一節一度領先8分，但美國隊很快就反攻得分，上半場打完日本隊以27比32落後。
日本隊並沒有放棄，第三節改變戰術，從籃下盯人防守變成快攻打法，在第三節結束前反以41比39超前、第三節結束時以46比45暫居領先。
不過，作為2016年帕運王者的美國隊畢竟不是省油的燈，第四節剩不到5分鐘開始強化防守壓力，最後逆轉日本隊奪冠。
日本隊的隊長豐島英說，今年設定的目標就是要拿到獎牌，能達成這個目標真的很開心。
日本男子代表隊1976年首度出賽輪椅籃球項目，過去11屆帕運的最佳成績是第7名。今年在出賽5屆的藤本怜央及出賽4屆的香西宏昭「老將」率領下，加上被網友稱為「流川楓」的22歲鳥海連志等年輕選手，團結一致取得歷史最佳成績。
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