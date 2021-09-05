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東京帕運將閉幕 加東奧總計848人染疫

中央社 / 東京5日綜合外電報導
日本航空自衛隊在8月24日東京帕運開幕當天舉行飛行表演「藍色衝擊波」，6架飛機在東京上空噴3色彩煙表演，另有3架預備機將降落時還噴彩煙，造成約300輛車子染色。 中央社
日本航空自衛隊在8月24日東京帕運開幕當天舉行飛行表演「藍色衝擊波」，6架飛機在東京上空噴3色彩煙表演，另有3架預備機將降落時還噴彩煙，造成約300輛車子染色。 中央社

東京帕運將於今天晚間閉幕，回顧過去約一個半月的東京奧運及帕運賽事，總計相關人士共848人染疫，其中41人是參賽選手；同時54人是在「防疫泡泡」的選手村內確診。

日本朝日電視台報導，東京奧運暨帕運組織委員會表示，截至今天為止，東奧共有547人、帕運共有301人，總計848人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中有41人是參賽選手。

在採取所謂「防疫泡泡」的選手村內，至今總計有54人確診染疫。

朝日新聞報導，組織委員會表示，今天新增4名帕運相關人士確診感染。從8月12日開始統計以來，帕運部分已累計逾300例的301例確診病例。

今天新增4例包括組織委員會委託業者兩例，及大會相關人士及媒體人士各一例；4例中有1例來自國外、3例住在日本。

從身分別來看，301例包括選手13例、志工11例、組織委員會職員14例、媒體人士17例、大會相關人士53例、業者193例。

東京帕運

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