馬拉松／東京帕運摘金 道下美里跑出視障光明人生

日本44歲女選手道下美里今天在東京帕運馬拉松摘金，她視力衰退後不得不放棄廚師工作，一度意志消沉；不過，一切在接觸跑步後出現變化，也讓她成功跑出自己的光明人生。

日本讀賣新聞報導，44歲的道下美里今天在東京帕運馬拉松項目視覺障礙T12等級，以3小時0分50秒的成績奪金。

這是道下繼2016年在里約帕運拿下銀牌後，連續出賽兩屆帕運都獲得獎牌。

今天比賽開始後，道下就跑在領先集團內，雖然在20公里前被其他選手超越，但道下在過了25公里後追上，並在30公里過後開始衝刺，最後獨跑通過終點。

道下出身山口縣下關市，小學4年級時罹患角膜疾病，並在國中喪失右眼視力，再之後左眼視力也衰退。

道下今天奪金後說，「在最棒的陪跑者及朋友陪伴下抵達終點」。

帕運將於晚間在東京都國立競技場舉行閉幕式，結束13天的賽事。

日本放送協會（NHK）報導，道下5年前在里約首度出賽帕運就拿下銀牌，賽後自己也很開心；不過，站上頒獎台聽到會場播放金牌選手國歌時，眼淚卻止不住。

道下回想說，自己一直都是想像站在頒獎台聽著日本國歌「君之代」積極備戰，「最後沒聽到自己想聽的歌曲，真的令人十分懊悔」；而這樣的懊悔成了她今年在東京帕運奪冠的最大動力。

朝日新聞報導，道下在20多歲時，視力已衰退到只能稍微感受到光線的程度，不得不放棄廚師工作，「找不到活著的意義及自己的用處」，之後意志消沉足不出戶。

到了26歲時，道下在母親勸告下進入啟明學校就讀，並開始田徑生涯，儘管一開始的目的只是為了減肥。道下後來在31歲時，從中距離項目轉換跑道到馬拉松。

「馬拉松很辛苦、距離很長、令人很想放棄，很多人都會想說從事這種競技的人是如何樂在其中；當然會有辛苦的時候，但我學會可以靠自己變得積極」，道下這麼說。

她說，「我不想過著垂頭喪氣的人生」。因為結婚的關係在2009年移居福岡縣，開始在很多跑者跑步的大濠公園練習，曾經有超過百人陪她練習的情況。

本來都要強迫自己展現笑容的道下說，「很多人都對我很好，所以自然而然就會笑了」。

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