自由車／50歲杉浦佳子奪帕運雙金 創日本選手最年長紀錄

日本50歲公路自由車選手杉浦佳子，今天在東京帕運女子個人公路自由車賽肢體障礙等級奪金，不僅是她在東京帕運個人第2金，也兩度創日本選手最年長奪金紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，今天這場賽事在日本靜岡縣富士國際賽車場（Fuji International Speedway）及周邊道路舉行，單圈長度約13公里，總賽程3圈。

包括杉浦在內共有15名選手同場競技，杉浦從開賽起就屬於領先集團。

杉浦在第2圈尾段的上坡提速甩開對手；第3圈同樣在上坡時甩開緊跟在後的中國選手，順利奪冠。

杉浦繼3天前在女子個人公路計時賽奪金後，今天又奪下第2金，再創日本選手在帕運奪金的最年長紀錄。

杉浦3天前以最年長日本選手奪金時曾說，「一個人不可能兩度創下最年輕（奪金）紀錄，但可以兩度創最年長紀錄」。她今天摘下第2金，可說言出必行。

公路自由車賽是杉浦擅長項目，過去也曾在世界錦標賽奪冠。杉浦過去在日本錦標賽中，對這條以陡坡及困難彎道作為特徵的富士國際賽車場經驗豐富，事前也透過試騎掌握賽道重點，並反覆進行心像練習。

杉浦認為這場比賽對自己絕對有利，所以帶著強烈自信參賽。

她說，「我想證明跟身體障礙及年齡無關，自己是能夠有所成長的」。

杉浦首度參賽帕運就奪得雙金，證明了自己是「公路自由車賽女王」。

她在公路自由車賽資歷只有4年，自認還有很多成長空間；至於50歲的希望，就是未來還能繼續寫紀錄。

杉浦出身靜岡縣掛川市，45歲時因參加自行車賽事摔倒，造成記憶力等衰退的「高度腦機能障礙」及右半身麻痺，然後從隔年的2017年起就以帕運選手展開競技。

她連續兩年在公路自由車賽世界錦標賽奪冠，2018年也被國際競技團體選為最活躍選手。

商品推薦