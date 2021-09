帕運／日印對決死鬥107拍 官網：緊張到快要窒息

日本羽球男將藤原大輔昨(2日)於帕運對決印尼51歲老將盧卡恩迪(Ukun Rukaendi),雙方在第二盤比數1:1時纏鬥107拍,最終因盧卡恩迪拍出界而讓藤原拿下分數,官網稱此對決:「緊張到快令人窒息。」

27歲的藤原大輔自出生不久後就因醫療意外必須將左腿截肢,不過他從小學3年級接觸羽球後,便穿著義肢與一般球員競賽,高二後才正式接觸帕林匹亞賽事。

今面對前世界冠軍盧卡恩迪,藤原大輔首局以21:5大勝對手,次局剛開始就纏鬥107拍,最終順利靠著盧卡恩迪拍出界拿下該分,雖然該局一度陷入9:17落後,不過他緊咬比數,先打出一波7:1攻勢,最終連得5分,最終以21:18直落二擊敗盧卡恩迪。

賽後藤原大輔表示過去未曾於盧卡恩迪手中拿下勝利,他就像是前輩,自己不斷追逐著對方的背影,「與其說是贏了比賽,不如說雙方都盡了最大的努力,我對最後的結果感到相當高興。」

