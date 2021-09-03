帕運／日印對決死鬥107拍 官網：緊張到快要窒息
日本羽球男將藤原大輔昨（2日）於帕運對決印尼51歲老將盧卡恩迪（Ukun Rukaendi），雙方在第二盤比數1：1時纏鬥107拍，最終因盧卡恩迪拍出界而讓藤原拿下分數，官網稱此對決：「緊張到快令人窒息。」
27歲的藤原大輔自出生不久後就因醫療意外必須將左腿截肢，不過他從小學3年級接觸羽球後，便穿著義肢與一般球員競賽，高二後才正式接觸帕林匹亞賽事。
今面對前世界冠軍盧卡恩迪，藤原大輔首局以21：5大勝對手，次局剛開始就纏鬥107拍，最終順利靠著盧卡恩迪拍出界拿下該分，雖然該局一度陷入9：17落後，不過他緊咬比數，先打出一波7：1攻勢，最終連得5分，最終以21：18直落二擊敗盧卡恩迪。
賽後藤原大輔表示過去未曾於盧卡恩迪手中拿下勝利，他就像是前輩，自己不斷追逐著對方的背影，「與其說是贏了比賽，不如說雙方都盡了最大的努力，我對最後的結果感到相當高興。」
This rally featured 107 shots! 😱— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021
We're almost out of breath just watching it 🥵#ParaBadminton #Paralympics #Tokyo2020
🏸 @bwfmedia pic.twitter.com/31T3zds3Pd
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