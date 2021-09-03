田徑／馬來西亞鉛球選手因報到遲到 遭判失格金牌飛了

來自馬來西亞的鉛球運動員Muhammad Ziyad Zolkefli日前在 F20 鉛球決賽中兩次打破世界紀錄，分別擲出 17.31m 及 17.94m ，然而幾天過後風雲變色，他與另2名選手都遭到了判定 DNS（未出賽）這項決議一出，馬來西亞的網友們全氣瘋了。

但究竟為什麼 Ziyadi 會遭到判定 DNS？原因竟然是在賽前進入等候室報到時「遲到」，遭到第二名的烏克蘭選手抗議。然而，為何 Ziyad 與其他2名選手仍能正常出賽呢？時間還得先回到當時，在遲到當下遭到烏克蘭選手抗議後，因為裁判無法立即做出判決，便先同意了選手在抗議之下先行出賽，等到比賽結束後再進行判決。最終裁判團宣布抗議有效，將連同 Ziyad 在內的三名選手的成績更改成 DNS。

Ziyad 也對此判決表達抗議，他表示：「我並沒有聽到公告。」而國際帕委會（IPC）發言人 Craig Spence 則表示：「選手們遲到了，他們遲到可能有合理的理由，因此我們允許他們參加比賽並在之後調查是否有合理的理由。然而他們的理由顯然不夠正當，因為其他選手都在時間內抵達。」

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因為 Ziyad 被判 DNS 成績作廢，烏克蘭選手 Koval 的 17.34m 成為了世界紀錄。 圖/帕奧官網

這件事也在馬來西亞炸開了鍋，許多馬來西亞的網友湧入帕奧灌爆留言，甚至有些民眾湧入烏克蘭帕奧官網中，用情緒性的字眼辱罵，對此，國際帕委會（IPC）發言人 Craig Spence 說到：「抱歉，規則就是規則！馬來西亞人遲到並不是烏克蘭人的錯。」並希望外界能夠停止用情緒性字眼攻擊烏克蘭選手。

然而，這無法平息馬來西亞民眾的憤怒，馬來西亞的官員Khairy Jamaluddin對此在 Twitter上表達：「這絕對是違反了帕奧精神的決定，偷走了金牌及世界紀錄！」馬來西亞王室則表達對 Ziyad 成就及表現感到自豪，並督促有關當局暸解狀況研究原因，避免日後再重蹈覆轍。

Ziyad 則在社群軟體上短短寫下：「對不起」、「我會再度崛起，感謝你們鼓勵的話。」

責任編輯：Ian新聞來源：theguardian

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